3 أبراج فلكية بتحب على نفسها و"الحوت" هيخلق شخصية خيالية ويتعلق بيها

ترددت مقولة "الحب أعمى" بين الكثير من الأشخاص والتي تشير إلى عدم رؤية الإنسان حقيقة حبيبة كما يراها الآخرون، لكن تنطبق أيضاً على الأشخاص الذين يقعون في حب أحد قبل رؤيته وجهاً لوجه سواء من خلال سماع قصص عنه وعن صفاته الشخصية ومغامراته، أو بمجرد التحدث معه من خلال الهاتف المحمول أو وسائل التواصل الإجتماعى، وقد أشار تقرير نشر بموقع "bustle"، إلى بعض الأبراج الفلكية التي تقع في حب أحد الأشخاص قبل رؤيته، وهؤلاء نتعرف عليهم في السطور القادمة.

برج الجوزاء.. ممكن يقع في الحب من الكلام

يعتبر برج الجوزاء من الأبراج الاجتماعية، والتي تفضل التحدث مع الكثير من الأشخاص، كما أنه ينجذب للذين يتوافق معهم في الأفكار والصفات الشخصية، فضلًا عن كونه فضولى، لذلك يعرف كل شيء عن الشخص الذى أمامه من خلال التحدث معه، ويمكن أن يقع في الحب من خلال التحدث معه قبل رؤيته.

برج السرطان.. ممكن يحب لو حس براحة وأمان

يعرف عن برج السرطان بأنه من الأبراج الرومانسية، والتي تمتلك حاسة سادسة، كما ليس من السهل أن يشعر بالراحة عند التحدث مع أحد، لذلك إذا شعر بالراحة والإطمئنان لأحد بمجرد التحدث معه، ينجذب إليه وقد يقع في غرامه وتنشأ بينهما علاقة قوية، ويبدأ يتحدث معه عن تفاصيل حياته وهوايته وأنشطته وقد يبوح له بأسرار لم يخبر بها أحد، كما لم يصدق عنه أي شيء، ويعمل كل ما بوسعه ليحافظ على العلاقة العاطفية.

برج الحوت.. ممكن يقع في الحب مع شخص خيالى

يعتبر برج الحوت من الأبراج الرومانسية، لذلك فهو من السهل أن يقع في الحب، خاصة إذا شاركه الطرف الآخر أحلامه وخيالاته، التي يفضل أن يعيش فيها طوال الوقت، فيبدأ يتبادل معه الرسائل العاطفية، وتدريجياً تقوى علاقتهم.

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