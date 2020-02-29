تنتظر مولود برج "الثور" من الجمعة28 شباط إلى الخميس 5 آذار مارس أمور مميزة

مهنياً: اسبوع مهم ومميز فلكيا بداية شهر حلوة ومطمئنة ناجحة ورابحة تنتقل الى مرحلة مهمة تطور تقدم اندفاع وزخم قوي فرص وابواب تفتح في وجهك اجواء ممتازة والحدث الاهم وجود القمر في برجك انطلاقة مميزة تلعب اوراقك الصحيحة والرابحة كل الامور تطور لصالحك وتكون الظروف مناسبة لعقد اللقاءات وللمصالحة كما يقدم لك الفلك فرصا مهنية وشخصية وصحية ونتائج دراسية مهمة وناجحة الطالب سيكون مرتاحا لنتائج الامتحانات وسيدة المنزل سيكون لها نصيبا كبيرا من الراحة الجسدية والصحية يتابع الحظ طريقه مع وصول القمر الى برج الجوزاء يومي الاثنين والثلاثاء اي الى البيت الثاني بيت المال ليحدد مسائل مالية واولوياتك المالية تحركاتك مصاريفك اهتماتك مشاريعك ميزانتيك دروسك امتحاناتك علاماتك تخطط وتضع الكثير من الركائز حتى تتقدم فتحصد الاموال والمكاسب وتحصل على صفقات ناجحة ومثمرة.كذلك سوف تتضاعف فرص السفر والترويج للمشاريع والربح والنجاح وتدخل مرحلة اكثر اشراقا وايجابية حيث يحمل لك القمر من السرطان الذي يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من الحوت الصديق بين الاربعاء والجمعة ليعطيك المزيد من العزيمة والارادة والشجاعة والافكار المهمة والاحداث الباهرة فتححق نقلة نوعية وتحركات نشيطة ومثمرة تزداد الحيوية والنجاح إنها فترة مناسبة لتكثيف لقاءاتك وإطلالاتك مهم لطيف جيد ومثمر تحصل على ما تريد وتحقق تقدم ملموس يبقى على مواليد العشرية الاولى من الانتباه من تاثيرات اورانوس التي تسبب الحوادث والمشاكل.

عاطفيا: سيكون أسبوعاً متقلباً جداً تحت تأثير كوكب الزهرة من الحمل المواجه لبرجك فتكثر خلاله النقاشات الحساسة والتي تثير عصبيتك واستياءك. قد تبادر الى معاملة الحبيب باستخفاف او كبرياء وربما ترسل إشارات سلبيّة حول علاقتك معه. تبدو انانياً ومتملكاً بعض الاحيان وتأكلك الغيرة أحياناً أخرى. للعازب حاذر إثارة الخلافات فقد لا يتفهّمك الحبيب أو قد لا يميل الى استيعاب مشاعرك المتناقضة

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