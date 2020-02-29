تنتظر مولود برج "الحمل" من الجمعة28 شباط إلى الخميس 5 آذار مارس أمور مهمة

مهنيا: اسبوع جيد يحمل معه الازدهار والافراح والاخبار الحلوة اجواء ايجابية تطرأ وتستجد تطلب منك الجهوزية التامة والدقة في العمل اسبوع مهم يحمل تطورات شخصية لصالحك من مساومات سفر دراسة تتقدم على نطاق شخصي زيارات والتزامات مهنية ومالية كما يتميز هذا الاسبوع بديناميكية عالية صحياً ومعنوياً البداية مع وجود القمر يومي السبت والاحد في برج الثور في بيت المال الذي يحمل معه ارباح ومكاسب مالية ومعنوية وقدرات نادرة لكسب النجاح على كافة الاصعدة يحمل لك معه احلاما وردية ولقاءات سعيدة وبعض الامال المهنية بحيث تستفيد من العمل ضمن فريق فتكون سعيداً ومتصالحاً مع نفسك.كذلك سوف وتتجرأ على إحداث تغييرات مهمة وتتضاعف الحظوظ مع وصول القمر الى برج الجوزاء ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من برج الحوت يومي الاثنين والثلاثاء يحمل معه مسائل شخصية وعائلية وتغييرات كبيرة فلا خوف عليك فالضوء اخضر والظروف مشجّعة على السفر والنجاح المهني والدراسي ايام جيدة تساعدك كي توصل رأيك وحتى تصل الى ما تريد لكن سوف تتبدل الظروف وتكون مخيبة للامال تحت تأثير المثلث الفلكي بين القمر من برج السرطان والشمس من برج الحوت بين الاربعاء والجمعة مواقع معاكسة جدا مطلوب منك الحذر والدقة في كل تصرفاتك وتنقلاتك فترة ضاغطة متطلبة تحمل تجاذبات ومواجهات حارة وسلبيىة ومتوترة فتكثر الضغوط والمتطلبات المهنية وتتذمّر من تراجع في العلاقات والأرباح والمعنويات، اسبوع لا باس به بالرغم من نهايته المتقلبة انتبه من المزاجية والعناد.

عاطفياً: لا تزال التأثيرات إلايجابية تسيطر على حياتك العاطفية والعائلية فتمنح علاقاتك الإنسجام والسلام مع وجود كوكب الزهرة في برجك سوف يكون الوقت مناسباً لحلّ الخلافات وإعادة المياه الى مجاريها فتكون الظروف العائلية ممتازة تسمح لك بالتمتع بأجمل اللحظات الى جانب الشريك وممكن ان تحضر لحدث سعيد كولادة طفل او خطوبة لأحد الاولاد العازب سيكون بانتظارك أسبوع جميل جداً حيث تكون اللقاءات عذبة فتشعر بالسعادة والراحة ولا سيما أن الحبيب يتفهم أوضاعك ويخفّف عنك الهموم والمتاعب

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