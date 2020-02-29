صور.. ديانا كرزون تعلن خطبتها على الإعلامي معاذ العمري

أعلنت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، خطبتها من الإعلامي معاذ العمري، ونشرت "ديانا" صورا لخواتم الخطبة بعد أن زينت يدها ويد خطيبها عبر حسابها الشخصي على إنستجرام.

وعلقت "ديانا" عليها: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات تمت الجاهه والخطوبة في هذه الليلة المباركة.. أسأل الله أن يبارك لنا ويكتب لنا ولكم الخير.. اللهم لك الحمد".

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خطيب ديانا كرزون: أنا مبسوط قد العالم بهذا الارتباط ومارح اسمح لأي شيء يخرب علي فرحتي

وكان الإعلامي معاذ العمري قد أكد أنباء خطبته من ديانا كرزون، بعد أن ترددت الشائعات حول ارتباطهما، وكتب العمري عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "انتو سبقتونا بمحبتكم وأعلنتوا عن الجاهة وإحنا كنا مأجلين الإعلان ليوم الجاهة لكن الأخوة الصحفيين ما قدروا يستنوا ليوم الجمعة حتى يتم الإعلان رسمياً.. شكراً لكل الأحبة والأصدقاء اللي غمروني بمحبتهم وبمشاعرهم الصادقة وتهانيهم بمناسبة خطوبتي من ديانا كرزون اللي اخترتها تكون شريكة حياتي ورفيقة دربي".

وتابع العمري: "بعتذر من كل اللي بعتولي أو رنولي وما قدرت أرد عليهم بسبب الكم الهائل من الاتصالات والرسائل اللي كلها محبة.. شكراً لكل الناس وشكراً لكل حدا حكى كلمة حلوة أما الكلام السلبي ما رح يفرق معي بالمرة.. أنا مبسوط قد العالم بهذا الارتباط ومارح اسمح لأي شيء يخرب علي فرحتي.. ادعولنا بالتمام على خير والتوفيق وهداة البال والذرية الصالحة".