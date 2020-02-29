مجموعة أزياء جورجيو أرماني لخريف عام 2020 تعكس السحر الأنثوي

يُفضّل جورجيو أرماني تفادي الاتجاهات والصيحات الرائجة، ويميل إلى تحديث القطع الكلاسيكية، ولموسم خريف 2020 قام بإعادة تصميم قطع الخياطة الراقية باستخدام الأقمشة الناعمة المتدفقة.

وافتتح عرض موسم خريف بخط R-EA الذي استخدم فيه الصوف المعاد تدويره والقطن العضوي والنايلون المعاد تدويره والحشو محتضنا بذلك الموضوع الرائد حاليا وهو الاستدامة، وتضمن الخط معطف بافر مبطنا من الصوف الأسود والنايلون مزينا بشعار X أبيض من الأمام والذي يذكرنا بشعار الحركة البيئية العالمية الشهيرة "Extinction Rebellion" والتي تشمل قائمة أعضائها أشهر نجوم هوليوود، كما شمل الخط تنورة أنثوية منتفخة سوداء مبطنة منسقة مع سترة موتو بدون أكمام وبسحاب أمامي، وسترة بلايزر الفانيلي على شكل توب كورسيه منسقة مع شورت قصير وزوج من الجوارب الشفافة.

اقرا ايضاً:

تشكيله فريده ورائعه من البلوزات الشيفون والقطنيه ذات الأكمام الطويله

أما بالنسبة للمجموعة الجديدة، فعمل أرماني على إظهار انسجام الأسلوب الأنثوي والرجالي في بدلات بنطلون متعددة الطيات في اللونين الأسود والأبيض و مع كل أنواع السترات: القصيرة وبياقة الصدر المزدوجة، الطويلة والنحيفة، أو المثبتة بأناقة بزر واحد على الكتف، أما أبرز القطع في المجموعة فشملت سترة بلايزر سوداء قصيرة منسقة مع قميص فرنسي أبيض وبنطال أسود ملتف بأطراف غير متماثلة، بالإضافة إلى سترة البومبر بطبعة أمير ويلز منسقة مع بنطلون ناعم متدفق مثبت بأزرار عند الكاحل.

Advertisements

ومن مختلف أنماط القطع المخملية التي ظهرت على المدرج، برز فستان الـLBD الأسود القصير من وحي الثمانينات بأكمام مقلمة وبقصة الخصر المنخفض، وتنورة قصيرة مزينة بربطة بو ضخمة منسقة مع قميص مخملي بجيوب جانبية وجوارب سوداء شفافة، بالإضافة إلى معطف مخملي أسود بدون ياقة ببطانة من الحرير الملكي الأزرق اللامع منسق مع ربطة عنق بيضاء والتي أضفت على الإطلالة لمسة مثيرة.

كانت المجموعة غنية بالتفاصيل كالكشكشة، بتلات الشيفون، الحياكة المتماسكة والتطريزات الكريستالية في جميع ظلال الأخضر: اليشم والغابة والشامروك.

قد يهمك ايضاً:

جورجيو أرماني يُقدّم مجموعة غنية بالنقوش الهندسية في موسم ريزورت

عبايات باللون الزهري تلائم مختلف المناسبات منها المكسرة البيليسه الشيفون