هل المتعافون من فيروس كورونا ينقلون العدوى؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
قال مسؤول بلجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الجمعة إن الأشخاص الذين غادروا المستشفيات بعد تعافيهم من فيروس كورونا لكن عاودتهم الإصابة مرة أخرى لا ينقلون عدوى الفيروس، وفقًا لما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء.
وصرح قوه يان هونغ المسؤول الإداري في لجنة الصحة الوطنية في إفادة صحفية يومية بأن هناك حاجة إلى فهم جيد لطبيعة الفيروس الجديد وتحسين تتبع مرضى فيروس كورونا المتعافين.
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