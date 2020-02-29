قبل "بسنت".. أمهات فقدن حياتهن أثناء الولادة

تعلو صرخاته، معلنًا قدومه للحياة التي فارقتها والدته، بعدما وضعته بسلام، قبل أن تضمه بين أحضانها، وتعطيه إحساس الأمان، فقدت أم حياتها، بعدما وضعت طفلها، لتتهم أسرتها طبيب التخدير، التسبب في وفاتها.

الواقعة التي شهدتها منطقة عين شمس، بعدما حررت الأم بلاغ في النيابة العامة، متهمة طبيب التخدير، الذي تسبب في وفاة ابنتها "بسنت"، وحرمها من رؤية طفلها.

الواقعة لم تكن الأولى، ورصد "هن"، عدد من وقائع وفاة سيدات أثناء عملية الولادة.

حق نورهان مش هيضيع

"حق نورهان مش هيضيع"، هاشتاج تصدر مواقع التواصل الاجتماعي في شهر أغسطس من العام الماضي، بسبب "نورهان"، التي فقدت حياتها أثناء الولادة داخل إحدى العيادات الخاصة، في مدينة المنيا بسبب الإهمال الذي تعرضت له.

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وكان "إسلام يحيى"، زوج السيدة تقدم بشكوى إلى مديرية الصحة، طالب فيها بالتحقيق في ملابسات وفاة زوجته، متهمًا وقتها الطبيبة التي خدرتها بدون استدعاء طبيب تخدير مختص، وعقب مرور ساعتين من العملية وقتها، تسرب القلق في نفس الزوج، الذي ظل يطرق باب الغرفة كثيرًا دون رد، ثم تمكن من الدخول فوجد الطبيبة ملطخة بدماء زوجته، ليكتشف أنها فارقت الحياة داخل العيادة.

جرعة بنج زائدة

وفي محافظة المنيا أيضًا، شهدت مثل هذه الوقائع إذ فقدت سيدة عشرينية تدعى "صباح" حياتها، بسبب إعطائها جرعة بنج زائدة، أثناء الولادة القيصرية دون الاستعانة بطبيب تخدير مختص.

واتهم زوجها طبيب النساء والتوليد بالتسبب في وفاة زوجته، وبالفعل طالبت وقتها النيابة العامة، تقرير الطب الشرعي تحريات المباحث حول الواقعة، وظروفها وملابساتها.

في عيادة خاصة

"ميادة" سيدة عشرينية، فقدت حياتها أيضًا أثناء عملية الولادة التي خضعت لها في عياة خاصة بمركز الزرقا في مدينة دمياط، إذ كشفت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية، أن السيدة تعرضت للنزيف الشديد الذي أفقدها حياتها على يد طبيب أمراض النساء والتوليد.