"الساعة بكارت شحن عشرة".. تفاصيل ابتزاز "مجهول" لطالبة بنشر صورها على فيسبوك

كعادتها، تتصفح حسابها الشخصي على موقع فيسبوك، لمتابعة صديقاتها، وسؤالهن على مواعيد دروسهن الخصوصية، وتنظيم مذاكرة المواد بالثانوية العامة بينهن، لتتفاجيء بتداول صورها على "سوشيال ميديا"، من صفحات مجهولة، مدون عليها تعليقات غير لائقة تسيء إلى سمعتها.

محامي الضحية: حررنا محضر بمباحث الأنترنت

إجراءات قانونية إتخذتها أسرة "م. م"، القاطنة في محافظة أسوان، ضد "الجاني الغامض"، ممثلة في توكيلها المحامي عمر جوهر، الذي حرر محضرًا، قُيد برقم "27 أحوال" بمباحث الأنترنت في قسم شرطة العباسية.

وروى لـ"هن" تفاصيل الواقعة: "البنت اتصدمت من نشر صورها باستمرار، وتركيب وشها على جسم عريان، وجنبها جملة (الساعة بكارت شحن بعشرة جنيه)"، التي تشير إلى عرضها لإقامة علاقات حميمة بمقابل مادي، ما تسبب في إصابتها باكتئاب حاد، فضلا عن إهمال دراستها، وتجنبها التعامل مع جيرانها، لتداول تلك المواد المصورة بينهم.

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الأذي لم يصب المراهقة الأسوانية وحدها، ليمتد إلى 3 أسر أخرين بالعائلة، حيث جرى إيقاف أحد أقاربها عن العمل، بسبب المواد المصورة، بينما هجرت أسرة أخرى المحافظة، هربا من نظرات الجيران والنميمة عليهم، فيما قرر الكثير منهم، المكوث في منازلهم، لعدم التعامل مع أهالى المنطقة، وسماع أحاديثهم المزعجة، وفقا لما ذكره "جوهر".

الطالبة المتضررة، لاحظت إن كل الصور المنشور لها، سبق أن أرسلتها إلى شقيقها في رسائل "ماسنجر"، ليتمكن "هاكر" من اختراق حسابه لنشر الصور، "وبدأ كمان ينشر صور لأخوها، وناس من العيلة على فيسبوك، مع شتايم قذرة عن أسرتهم"، بحسب المحامي.

"جوهر": الجهات المعنية طمأنتي بمتابعة القضية عن كثب

الثأر بات يشغل بال والد "الضحية"، بعد الابتزاز الذي تتعرض له أفراد العائلة يوميا، على موقع التواصل الاجتماعي، إلا أنه يثق في أن الشرطة ستتولى الأمر، في ظل عدم توجيه التهمة لأحد، أو شكه في "جاني" بعينه.

الجهات الأمنية، أكدت للمحامي وأسرته، بدء تتبع الحسابات المجهولة، لمعرفة مصدرها، مشددين على أنه سيصلوا إلى المشتبه بهم خلال 15 يوم كحد أقصى.