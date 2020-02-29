"حر ولا برد".. الملابس المناسبة لتقلبات الطقس

موجة من الطقس المتقلب، وارتفاع بدرجات الحرارة، ضربت البلاد خلال الأيام الأخيرة، حيث بات الطقس حارًا دافئًا بالنهار، بينما قد تشتد البرودة ليلًا، خاصة في ظل تباين درجات الحرارة، بين الارتفاع والانخفاض، بين الحين والآخر.

ويخشى العديد، الإصابة بنوبات البرد، والأنفلونزا، بسبب ارتداء ملابس غير ملائمة للطقس، فيقع العديد في حيرة اختيار الزي الأنسب.

وكانت خبيرة الأزياء، شيماء الحسيني، قالت إن تصميمات الـ"ديمى سيزو"، هي الأنسب لهذا الطقس، "بمعنى القطع اللي تنفع للفصلين، لا هي شتوي تقيلة ولا هي صيفي".

وأضافت الحسيني لـ"هن"، أنه "يفضل اختيار قطع بـكُم لكن خفيفة إلى حد ما، زي التيشيرتات أو البلوزات، مع الاهتمام بوجود جاكيت، أو "قوط".

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وعن ملابس السيدات، قالت: "ممكن حاليًا يلبسوا قطعة خفيفة، ويختاروا معاها بونشو، أو قوط، أو أي شال تقيل إلى حد ما".

أما الرجال، فيفضل ارتداء الجواكيت الجينز أو الجبردين، مع التيشيرتات أو القمصان، مع الاهتمام بالاسكارفات.

هذه الألوان مُفضلة لهذا الطقس

وعن ألوان الملابس المناسبة لهذا الطقس، أكدت خبيرة الأزياء، أن أفضل الألوان هي الألوان الغامقة، أمثال الأسود، البُني، الكُحلي، أو الزيتي، والابتعاد عن الفواتح التي يمكن أن تتأثر بالأمطار.

ابتعدي عن "الكوتشي" الأبيض

وأوضحت خبيرة الأزياء، أن أفضل الأحذية التي يمكن ارتداءها حاليًا هي الـ"هاف بوت" للسيدات، أو الأحذية المقفولة للجنسين.

وتابعت: "أهم حاجة يختاروا أحذية بألوان غامقة، ويبعدوا عن الكوتشي الأبيض".