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بمجرد ظهورها في صورة جديدة أو فعالية فنية، تخطف الفنانة نرمين الفقي الأضواء، فهي واحدة ممن يعشق الجمهور متابعتهن، ورؤية صورهن دوما، سواء على "السوشيال ميديا"، أو في الواقع.
وحيرت الفنانة نرمين الفقي جمهورها مؤخرا، بصورها في العمرة، ثم بالملابس الرياضية، وعلق الجمهور عليها، كما أعجب بملابس العمرة.
نرمين الفقي بملابس العمرة
قبل عدة أيام، شاركت الفنانة نرمين الفقي جمهورها ومتابعيها، بصورها وهي معتمرة بملابس الإحرام، وأطلت من شرفة مطلة على الكعبة الشريفة، وهي الصورة التي لاقت تفاعلا من متابعيها، فقد بدت طبيعية دون مكياج، كما ظهر وجهها نقيا.
نرمين الفقي بالملابس الرياضية
بعد عدة أيام فقط، شاركت نرمين الفقي جمهورها ومتابعيها، بصورة لها وهي بملابس رياضية، لها ألوان فاقعة من الفوشيا، وكانت تقف على كورنيش، يبدو أنها عادت لحياتها الطبيعية، وتركت شعرها منسدلا مع مكياج بسيط.
جمهور نرمين الفقي يعلق على صور العمرة
جاءت معظم التعليقات على صورة نرمين الفقي الجديدة، مقارنة بنيها وبين ملابس العمرة، بعض الجمهور وضع في حيرة بسبب التغير الكبير، والآخر انتقد الإطلالة، رغم كونها عادية وخالية من الجرأة.
وكانت من بين التعليقات على صورة نرمين الفقي، "لبس العمره اشيك بكتيييير قوي"، فيما ذهب البعض للدفاع عنها، معتبرين أنها المسؤولة عن حياتها واختياراتها، وكان من بين تلك التعليقات، "يا جماعة العمرة والصلاة بينها وبني ربنا، سيبوها براحتها"، و"زي القمر في كل حالاتك".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد عودتها من العمرة.. نيرمين الفقي بالملابس الرياضية.. ومتابعون: قمر في كل الحالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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