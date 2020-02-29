الجاكت الجينز يتألق بالكريمي في 2020.. إليكِ تنسيقه

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:
يتألق الجاكت الجينز باللون الكريمي في 2020 ليمنح المرأة إطلالة مشرقة ومبهجة تعكس تفرد أسلوبها.
وأوضحت مجلة "ELLE" أن الجاكت الجينز ذا اللون الكريمي يغازل كل أنواع البشرة سواء الشقراء أو السمراء، مشيرة إلى أنه يستلهم هذا العام ملامح موضة الثمانينيات مثل الأكتاف العريضة والقصة الصندوقية والجيوب الخارجية على غرار ملابس العمال.
وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الجاكت الجينز ذا اللون الكريمي يتناغم مع سروال أو تنورة جينز باللون الأزرق السماوي، كما أنه يبدو رائعا مع فستان يكتسي بالأبيض.
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