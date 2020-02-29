زوجة جمال حمزة ساخرة من شائعة طلاقها: "حجيب محلل عشان أرجعله تاني"

عادت رشا بدر زوجة لاعب الزمالك السابق جمال حمزة، عقب فوز الفارس الأبيض على نظيره الترجي التونسي، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا، ببث مباشر جديد عبر صفحتها بموقع فيسبوك، تتحدث فيه عن هجومها السابق على رئيس نادي الزمالك، عقب أحداث القمة الأخيرة التي انسحب منها وانتهت بفوز النادي الأهلي.

وتحدثت "رشا" عن علاقتها بزوجها، وهي تقبل صورته، وعن الشائعات التي تلاحقهما بشأن انفصالهم، ساخرة من الأمر: "هتطلق منه وأجيب محلل عشان أرجعله تاني، لأنه حبيب عمري".

ونوهت زوجة اللاعب، إنها منذ زواجهما في 2015، انفصالا مرتين، ثم عادا في النهاية شهر يناير 2018: "لو اتطلقنا المرة دي هتبقى التالتة".

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وكانت زوجة اللاعب، شاركت متابعيها اليوم قبل المُباراة، بمقطع فيديو متحدثة عن انتقادات العديد لها، بسبب الفيديوهات الأخيرة التي باتت تنشرها، للهجوم على رئيس نادي الزمالك، والتي احتوت على العديد من الألفاظ النابية، قائلة: "متشتموش جوزي بسببي، جوزي ملوش دعوة، ولو أنا قلت حاجة مش عجباكم جمال مالوش دعوة.. تشتموه بسببي ليه، بلاش كدة، ده أنا خسرت أخويا بسببكم، وهما ملهومش دعوة باللي بقوله".

وتصدر اسم "رشا" محركات البحث، خلال الأيام الماضية، بعدما شاركت متابعيها بعدد من مقاطع الفيديو اللايف، تعبر فيه عن غضبها واستيائها من رئيس نادي الزمالك، ووجهت رسالة شديدة اللهجة بها بعض الألفاظ البذيئة، عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تداوله الرواد، عقب انسحاب الفريق من أمام النادي الأهلي، الاثنين الماضي، في القمة المؤجلة من الأسبوع الرابع من الدوري الممتاز.

ويتحفظ "هن"، على نشر الفيديو، نظرا لاحتوائه على ألفاظ وإيحاءات خارجة.