الخدمة دليفري.. القبض على فتاة كويتية تبيع الماريجوانا في الجامعة

ألقت قوات الأمن الكويتية، القبض على فتاة كويتية، داخل حرم إحدى الجامعات الأجنبية، وذلك بعد الاشتباه في أنها تروج للمخدرات، بحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية.

وقالت الشرطة إنها عثرت مع الفتاة على كمية من المخدرات وميزان حساس، واعترفت الفتاة البالغة من العمر 23 عاما، بأنها تبيع المخدرات لطلبة الجامعة.

ووجدت الشرطة "الماريجوانا" المخدرة في حوزة الفتاة، واعترفت أنها تبيعها، كما أنها توصل المخدرات "دليفري"، في بعض الأحيان إلى منازل الطلبة.

وتحفظت الشرطة على الفتاة والمخدرات والميزان الحساس، وأحيلت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاستكمال الإجراءات القانونية بحقها.