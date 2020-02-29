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حمص الشام، من المشروبات ذات الشعبية الكبرى، والذي يتميز بمذاق خاص، فضلا عن فوائده الجمة على الصحة، والتي تفيد مختلف الفئات العمرية.
نشر موقع"Medical news today" أبرز فوائد حمص الشام خلال النقاط التالية
1- لابد أن يتناوله مرضى السكري عند القيام بالحمية الغذائية، لأنه يحتوي على كم هائل من الألياف المفيدة لهم، وينصح الأطباء بتناول مابين 21 إلى 25 جراماً من الألياف يوميا للنساء.
2- يساعد في بناء العظام بصورة سليمة نظرا لاحتوائه على نسبة كبيرة من الحديد، والفوسفات، والكالسيوم، والزنك وفيتامين k.
3- يؤدي تناوله لضبط معدلات ضغط الدم في جسم الإنسان.
4- يحتوي على لألياف، والبوتاسيوم، والفيتامين "C" و"B-6"، مما يؤدي لتخفض نسبة الكوليسترول في الدم، وتمتع القلب بصحة جيدة.
5- يتضمن عنصر السيلينيوم الذي يساعد في التخلص من المركبات السامة للسرطان، ويحسن من أداء إنزيمات الكبد ويقلل من معدل نمو الأورام.
6- ينظم حركة الجهاز الهضمي ويمنع من حدوث الإمساك، لأنه يحتوي على ألياف غير قابلة للذوبان.
كانت هذه تفاصيل خبر علاج طبيعي للسكري ويساعد في بناء العظام.. فوائد تناول حمص الشام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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