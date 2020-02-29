الامارات | ألوان الباستيل تغزو غرف الأطفال

شكرا لقرائتكم خبر عن ألوان الباستيل تغزو غرف الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت مجلة «إن ستايل» الألمانية بأن ألوان الباستيل تغزو غرف الأطفال حالياً؛ حيث تزهو الغرف على سبيل المثال باللون الأخضر النعناعي والوردي. وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن ألوان الباستيل الحالمة تتمتع بطابع هادئ يساعد على التمتع بنوم هانئ، مشيرة إلى إمكانية تنسيق الألوان الباستيل مع بعضها بعضاً، كما أنها تتناغم مع الرمادي الفاتح. ومن الممكن أيضاً أن تتألق الستائر والسجاد والديكورات الأخرى بألوان قوية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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