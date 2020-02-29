الامارات | قبعة الصيادين تتربع على عرش الموضة

شكرا لقرائتكم خبر عن قبعة الصيادين تتربع على عرش الموضة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت مجلة «إن ستايل» بأن قبعة الصيادين «Fisherman hat» تتربع على عرش الموضة النسائية، لتمنح المرأة إطلالة دافئة تخطف الأنظار بفضل طابعها الجريء، الذي يستلهم روح التسعينات الجذابة. وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن قبعة الصيادين تتخذ شكل الدلو؛ لذا تعرف أيضاً باسم قبعة الدلو «Bucket hat»، مشيرة إلى أنها تأتي هذا الشتاء مصنوعة من الفرو الاصطناعي أو فرو الحمل أو صوف الأنجورا أو خامة التويد المتينة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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