الامارات | بريستول تحتفي بتونبرغ في تظاهرة للتغير المناخي

شكرا لقرائتكم خبر عن بريستول تحتفي بتونبرغ في تظاهرة للتغير المناخي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت ناشطة المناخ السويدية الشابة غريتا تونبرغ مع آلاف النشطاء في تظاهرة من أجل مكافحة التغير المناخي في إطار تظاهرات «أيام الجمعة من أجل المستقبل».

وانطلقت التظاهرة الاحتجاجية، أمس، من مدينة بريستول بجنوب غرب إنجلترا. وفور وصول المتظاهرين إلى محطة السكك الحديدية بالمدينة، قالت تونبرغ، التي تبلغ من العمر 17 عاماً، إنها تأمل في أن تكون التظاهرة «تجمعاً للناس يقفون فيه معاً بروح من التضامن».

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ورداً على سؤال من صحيفة «بريستول بوست» المحلية عن سبب اختيارها للتحدث في المدينة، أجابت تونبرغ: «هناك أسباب مختلفة. الحركة قوية للغاية هنا».

ورحب عمدة مدينة بريستول مارفن رييز بناشطة المناخ الشابة وجميع الشباب الذين أتوا إلى بريستول. وغرّد رييز على حسابه بموقع «تويتر»: «نحن مدينة في طليعة حملة مكافحة التغير المناخي، والعدالة الاجتماعية، وقد أطلقنا للتو استراتيجية المناخ لدينا من خلال العمل العاجل اللازم لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2030». من ناحيته، قال أستاذ علم المناخ بجامعة بريستول يونيس لو: «إنه أمر لا يصدق بالنسبة للمدينة أن تستقبل غريتا التي كانت مصدر إلهام لملايين الشباب في أنحاء العالم للنهوض من أجل مستقبل أفضل، وللحكومات والدول لاتخاذ إجراءات مناخية في مواجهة آثار التغير المناخي الخطرة».

- انطلقت التظاهرة الاحتجاجية أمس من مدينة بريستول بجنوب غرب إنجلترا.