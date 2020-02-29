الامارات | أعمـــــاق

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تدرك سمكة الورقة جيداً أن طريقة حياتها تعتمد على عاملين رئيسين، هما: قدرتها العظيمة على التموية، وتوقيتها في الانقضاض على فرائسها؛ فالقدرة التي أعطاها الله لهذه السمكة تحقق لها الاختباء التام من الأعداء، كما تحقق لها أفضل اقتراب من فرائسها بما لا يدع مجالاً أن تخطئ في صيدها.
صورة لسمكة الضفدع وهي في قمة التموية والانتظار، التقطتها في منطقة لمبي بإندونيسيا.
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