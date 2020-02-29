الامارات | 5 حقائق عن «عداء الطائرة الورقية»

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 حقائق عن «عداء الطائرة الورقية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على الرغم من الأجواء الكوميدية التي يقدمها نص العمل المسرحي «عداء الطائرة الورقية»، التي تختتم عروضها اليوم على خشبة «دبي أوبرا»، إلا أن العمل لا يخلو من النزعة التراجيدية، لما يحمله من ملامح حزينة ومآس في مضمون القصة التي تقدم قيم الخير والشر.

وكثيرة هي المعاني الإنسانية التي تطرحها المسرحية، إذ تبحر في عمق النفس البشرية وما يمكن أن تفعله حين تشعر بالتهديد، ليبرز معاً الخذلان والبحث عن الخلاص، وكذلك محاولة ترميم النفس، والبدء من جديد، رغم كل ما تتعرض له من طعنات وخيبات من أقرب الناس.

السينوغرافيا في المسرحية بسيطة، إذ تعتمد على الشاشات العاكسة التي كانت تجول فينا بين سان فرانسيسكو وأفغانستان، فيما كانت الأزياء داعمة لكل هذه الثقافات وعاكسة لها، إلى جانب الموسيقى التي قدمت على آلات غريبة تشبه الأوعية النحاسية والمطرقات.

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وهنا خمس حقائق عن العمل المسرحي.

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