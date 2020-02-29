الامارات | جوخة الحارثي: أرفض وصف «سيدات القمر» بالرواية «النائمة»

شكرا لقرائتكم خبر عن جوخة الحارثي: أرفض وصف «سيدات القمر» بالرواية «النائمة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت الكاتبة العمانية جوخة الحارثي، الفائزة بجائزة مان بوكر الدولية لأفضل عمل أدبي مترجم للغة الإنجليزية عن روايتها «سيدات القمر»، أن روايتها تمثل عملاً أدبياً، وليست رواية تاريخية، إذ لا تهدف إلى توثيق الفترة الزمنية التي وقعت خلالها الأحداث.

وأوضحت أنها قامت بالعديد من الأبحاث قبل كتابة الرواية، التي تتناول حياة ثلاث شقيقات يشهدن على التطور البطيء في المجتمع العماني بعد الحقبة الاستعمارية، والاطلاع على العديد من الدراسات والوثائق البريطانية التي تناولت تلك الفترة، كما ساعدها حصولها على درجة الدكتوراه في الأدب العربي القديم. ورفضت جوخة، خلال أمسية نظمت ضمن مهرجان «هاي أبوظبي»، مساء أول من أمس، وأدارتها الإعلامية بروين حبيب، وصف الرواية التي صدرت في 2010 بالنائمة طوال الفترة منذ صدورها حتى فوزها بالجائزة، مشيرة إلى أنها حازت جائزة في عام صدورها، كما ترشحت إلى القائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب، وخرجت عنها كتب ورسائل دكتوراه قبل «البوكر»، «لكن فكرة الأكثر مبيعاً تخضع لاعتبارات كثيرة». وأشارت إلى أهمية الجوائز للأعمال الأدبية، رغم أن حصول الرواية على الجائزة لا يعني أنها أفضل الأعمال الروائية العربية، ولكن تكمن أهمية الحدث في أن الأدب العربي كله أصبح في دائرة الضوء، إذ بدأ كثير من دور النشر في البحث عن أعمال أدبية عربية قوية أملاً في تكرار الفوز، وأيضاً اتجه بعض المترجمين لثقافات شرقية، للاهتمام أكثر بالأدب العربي. وتابعت: «الرواية بالنسبة لي ليست فقط بما تثيره من موضوعات، وإنما بشكل كتابتها أيضاً، والمعنى في الرواية جزء لا يتجزأ من طريقة الكتابة، فإذا كان المعنى حمّال أوجه فطريقة الكتابة لابد أن تعكس هذا، والانفتاح على الحكاية نفسها من وجهات نظر مختلفة».

تكثيف اللغة

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تطرقت المبدعة العمانية جوخة الحارثي إلى البنية الأدبية لروايتها «سيدات القمر»، لافتة إلى ميلها، نظراً لكتابتها الشعر، إلى تكثيف لغة الكتابة، وحذف ما تراه زائداً «فالإغراق في الشعرية لا يخدم الرواية، ولكن في الوقت نفسه يجب ألا تكون اللغة مبتذلة، بل أن تكون جميلة، يتذوقها القارئ ويتفاعل معها».

- «الرواية بالنسبة لي ليست بما تثيره من موضوعات فقط، وإنما بشكل كتابتها أيضاً».

- «روايتي كتبت عنها رسائل قبل (البوكر) لكن فكرة الأكثر مبيعاً تخضع لاعتبارات كثيرة».