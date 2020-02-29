الامارات | فيينا.. تجربة مفعمة بأجواء التاريخ والثقافة والفن

شكرا لقرائتكم خبر عن فيينا.. تجربة مفعمة بأجواء التاريخ والثقافة والفن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فيينا هي العاصمة الإداريّة والسياسية للنمسا، تبلغ مساحة أراضيها 414 ألفاً و89 كيلومتراً مربعاً، وتقسم إدارياً إلى 23 منطقة، ولغتها الرسمية اللغة الألمانية، وتمتاز بأنها اختيرت كأفضل مدينة في العالم لخمس مرات من ناحية مستويات جودة المعيشة، ولها توأمة مع العديد من المدن كمدينة بودابست، وبراتيسلافا، وكييف، وبلغراد، وبرنو، وموسكو، وبرن، وزغرب، وكانت تُسمّى قديماً «فندروبونا». تعتبر النمسا من أفضل الدول من حيث مستوى المعيشة؛ حيث تسمى بالمدينة الخضراء، وتعدّ مركزاً تعليمياً عالمياً للأدب والفنون، ويتميز سكانها بالمرح وحب الحياة، كما أنها تحتوي على العديد من الأماكن السياحية المميزة والمواقع الأثرية والترفيهية التي تستحق الزيارة.

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