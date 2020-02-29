الامارات | «ديزني لاند» طوكيو تغلق أبوابها بسبب «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن «ديزني لاند» طوكيو تغلق أبوابها بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الشركة التي تتولى تشغيل ملاهي ديزني لاند في طوكيو، أمس، إن المتنزه الترفيهي الشهير سيغلق أبوابه اعتباراً من اليوم وإلى 15 مارس المقبل في ظل تفشي فيروس كورونا في اليابان. وأضافت شركة أورينتال لاند أنه سيغلق متنزه ديزني سي أيضاً اعتباراً من اليوم. ويأتي القرار بعدما دعا رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، إلى إغلاق جميع المدارس للحيلولة دون انتشار الفيروس. وحثت الحكومة أيضاً على إلغاء التجمعات الكبيرة أو تقليصها لمدة أسبوعين. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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