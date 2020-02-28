"من غير كلام".. كيف تقرأ ما يخفيه الأشخاص بداخلهم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

وفقًا لعملاء النفس فإننا نحصل على نحو 48% من المعلومات وما يكنّه الشخص بداخله عندما نتحدث إليه عبر الكلمات، لكنّ الإيماءات ولغة الجسد وهي وسائل الاتصال غير اللفظية تكسف ما يكنّه المتحدث.

ويقدم موقع "Bright side" الأمريكي مجموعة من الطرق لوسائل الاتصال غير اللفظية، التي يمكن من خلالها قراءة هذا الشخص وفهمه.

الحاجبين:

الحواجب المرتفعة والمحنية تعني أن الشخص يشعر بالدهشة، وكلما زادت دهشته ارتفعت حواجبهم.

- عادة ما ترمز الحواجب التي يتم خفضها وتجميعها معا على الغضب.

- تشير الزوايا الداخلية للحواجب التي يتم تجميعها معا وصعودها إلى الحزن.

العيون:

- قد يشير بحث ونظرة العين إلى اليمين إلى أن الشخص يحاول استخدام خياله أو أنه يكذب.

- النظر إلى أعلى وإلى اليسار يعني أن الشخص يتذكر شيئا مًا.

- النظر إلى أسفل قد يشير إلى الغموض أو أن الشخص يشعر بالحرج أو التوتر أو سوء تقدير الذات، وأحيانا ما تكون علامة على الشعور بالذنب.

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- إذا كانت عيون الشخص تنطبق بسرعة من جانب إلى آخر، فهذا يعني أنهم يشعرون بالتوتر أو عدم الارتياح لمن حولهم.

- إذا رأيت نظرة العين لشخص ما إلى الجانب، فهذا يعني أنه يضحك لأن هذه النظرة ترمز للفرح والسعادة.

الشفاه:

- تدل الشفاه الملتوية على بعض المشاعر السلبية، مثل الغضب أو الاحتقار أو الإحباط أو الرفض.

- إذا كان شخص ما يعض على شفاه فإنه يحاول تهدئة نفسه لأنه يشعر بالقلق.

-عند رفع جانب واحد من الشفاه فقد يكشف ذلك عن الاحتقار أو الكراهية.

- زوايا الشفاه التي يتم رسمها للأسفل تدل على الحزن.

الأيدي:

- قد يعني لمس الرقبة أن الشخص يحاول حماية نفسه عند الشعور بعدم الراحة.

- لمس الأنف هو إشارة إلى أن الشخص يكذب.