مشروب طبيعي للطاقة.. 6 فوائد صحية لحب الرشاد مع الليمون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية قلاوون
يعد حب الرشاد من الأعشاب الطبيعية التي تستخدم في علاج العديد من المشكلات الصحية لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية، ولكن في الغالب هذه العناصر تكون نباتية وبالتالي الاستفادة منها يكون أقل.
ولتحقيق أقصى استفادة من العناصر الموجودة في حب الرشاد يجب دمجه مع الليمون، ولمزيد من التفاصيل اضغط هنــــا.
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