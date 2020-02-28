"بسبب الغيرة".. لماذا يكون فبراير 28 يوما وأغسطس 31؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يدور في ذهن البعض سؤالًا حول سبب قلّة عدد أيام "فبراير" الشهر الثّاني من شهور السنة الميلاديَة، ويتساءل العديد من الناس وخاصةً الأطفال "لماذا فبراير أقصر شهور السنة؟" أو "لماذا شهر فبراير 28/29 يومًا فقط؟".

يعود ذلك إلى التقويم الغريغوري المستخدم في معظم أنحاء العالم الذي يشير إلى أن الأرض تدور حول نفسها كل 24 ساعة وتدور حول الشمس كل 365 يومًا.

وتستغرق دورة الأرض حول الشمس 365.24 يومًا، ولتصحيح هذا الوضع أضيف يوم آخر كل 4 سنوات كي يبقى التقويم متماشيًا مع المواسم الشمسية، وفق ما ذكرت "بي بي سي" عربية. وتم اختيار فبراير ليكون الشهر الناقص الوحيد الذي لا يوجد فيه أبدا يوم 30 أو يوم 31.

أصل التقويم

قبل عام 700 قبل الميلاد لم يعرف الرومان إلا 10 أشهر للسنة فقط، ولم يعرفوا شهر يناير أو فبراير، فجاء الإمبراطور الروماني "توما" في عام 700 ق.م وأضاف شهري يناير وفبراير إلى السنة.

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وتقول الحكاية التي تعود إلى زمن بعيد إن فبراير 28 يوما فقط بسبب غيرة الأباطرة الرومان، فبحسب هذه الرواية فإن الشهر الثاني في العام كان 30 يومًا فقط قبل تولي الإمبراطور الروماني أغسطس.

أراد أغسطس أن يكون في شهره أكبر عدد من الأيام وأن يماثل يوليو الذي يحمل اسم يوليوس قيصر أي يكون به 31 يومًا.

وتمضي الرواية أن شهر أغسطس كان 29 يومًا فقط، لذلك أخذ الإمبراطور يومين من فبراير وأضافهما لأغسطس.

في الواقع هناك دليل على أن تقويم يوليان الذي سبق التقويم الغريغوري حدّد عدد أيام شهر فبراير بـ28 يوما فقط أي قبل أن يصبح أغسطس 31 يوًما.

وعندما يولد شخص في 29 فبراير في بريطانيا فإن تاريخ ميلاده الرسمي يكون الأول من مارس.