8 وصفات طبيعية للتغلب على فراغات فروة الرأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: كريم حسن

يعاني البعض من وجود فراغات دائرية خالية من الشعر

في فروة الرأس أو اللحية، وتسبب الشعور بالإزعاج والإحراج للأشخاص المصابين بها، ويبحثون عن أفضل طرق لعلاج تلك المشكلة وللتغلب على وجود تلك الفراغات.

وهناك بعض الأعشاب والوصفات الطبيعية التي تساعد على التغلب على مشكلة وجود فراغات في فروة الشعر وتساعد على إنبات الشعر، ولمزيد من التفاصيل اضغط هنـــــا.