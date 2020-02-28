فبراير المميز.. 3 تواريخ لن ينساها الكثيرون بسهولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هيثم الشيخ

لا يعد فبراير شهرًا مفضلًا لإقامة حفلات الزفاف فقط، ولكن الأمر اختلف هذا العام.

ويرجع ذلك إلى أن شهر فبراير الجاري يقدم عدة تواريخ لا تُنسى لليوم الأجمل في الحياة، إذ يشمل تواريخ تضم أعدادًا متكررة، وهي: 20.02.2020، وكذلك 22.02.2020، فضلًا عن اليوم الذي لا يتكرر سوى كل أربعة أعوام فقط، في السنة الكبيسة، وهو 29 فبراير.

- رواد مواقع التواصل الاجتماعي

ولم يفوّت رواد مواقع التواصل الاجتماعي الشهير المميّز من دون أن يُحدث ضجّة، حيث أثار الكثير من ردود الفعل والاهتمام، وأعرب البعض عن سعادته لكون الأيام المميزة 20.02.2020، و22.02.2020 و29-2-2020 يوافق يوم عيد ميلادهم.

اليوم المميز:

20.02.2020 وهذا الرقم المميّز لم تشهده البشرية منذ نحو 808 سنوات، عندما سجّل التاريخ رقم 12-12-1212، وقبلها بـ909 سنوات 11-11-1111.

والكثيرون من المقبلين على الزواج يبحثون عن التواريخ المميّزة ليختاروها موعدًا لحفلات زفافهم، وهو ما فعله "إسلام أحمد" الذي اختار 20-2 ليكون يوم حفل خطوبته.

Advertisements

"إسلام" الذي يقيم حفل زفافه في إحدى قاعات مدينة شبرا الخيمة واحد من العشرات الذين انتظروا هذا اليوم يقول لـ"الخليج 365": "أنا واحد من المغرمين بالأيام المميزة، واستنيت أنا وخطبيبتي وروحت وحجزت في القاعة من بدري أوي، ودفعت فلوس زيادة علشان الرقم المميز دا، علشان يكون في يوم ميتنسيش".

السنة الكبيسة:

هذا العام يحمل شيئا جديدا للعالم لن يتكرر إلا مرة واحدة كل أربع سنوات، حيث ستكون أيام العام القادم 366 يوما، أي بزيادة يوم واحد عن العام 2019.

وهو اليوم الـ29 من شهر فبراير، وتكمن أهمية هذا اليوم كون أن السنة الميلادية تتكون من 365 يوما و 0.24 اليوم، أي حوالي ربع اليوم.

ويتم في العادة احتساب المتبقي من اليوم يوما كاملا بعد أربع سنوات، ولكن الحساب العلمي الدقيق لساعات السنة يسبب مشكلة أمام القائمين على الحسابات الرياضية الدقيقة والتقويم الميلادي.

مشاهير ولدوا في 29-2

واليوم الأخير من شهر فبراير الجاري لا يتكرر سوى كل أربع سنوات مع كل سنة كبيسة، وفي هذا اليوم هناك بعض الأيام المشاهير الذي ولدوا فيه ومنهم، المطرب الجزائرى الشاب خالد، والممثلة الأمريكية ديانا شور، ومطرب الراب الأمريكي جا رول، والممثل الأمريكي دنيس فارينا.