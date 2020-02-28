بوصلة رقص لفيفي عبده.. مي العيدان تعلق على ارتفاع مصابي كورونا في الكويت

تقف بالمرصاد لكل واقعة أو ظهور لأي فنان كويتي أو عربي، تنتقده أمام الكاميرات، دون أن تضع أي اعتبارات، حتى عُرفت في الوسط الفني العربي بانتقادها اللاذع عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

إنها الإعلامية الكويتية، مي العيدان، التي حتى لم تترك مُصابي فيروس كوررنا الذين ارتفع عددهم مؤخرًا، إلا وعلقت على الأمر بشكل غير متوقع.

حيث نشرت الإعلامية، المثيرة للجدل، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مقطع فيديو من مسرحية "حزمني يا"، يرصد وصلة رقص للفنانة فيفي عبده، وعلقت: "أنا لما يقولو لي ارتفع عدد المصابين بكورونا بالكويت"، مُرفقة التعليق ببعض الوجوه التعبيرية الضاحكة.

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الأمر الذي عرضها لانتقاد لاذع من قِبل متابعيها، خاصة أن الوضع لا يحتمل السخرية بحسب تعليقاتهم.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت رصد 43 حالة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، مشيرة إلى أنه جرى عزل جميع المصابين بفيروس كورونا وفق الإجراءات الطبية.