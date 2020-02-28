بطريقة سهلة وبسيطة.. كيف تكتشفين وجود فيروس كورونا في منزلك

منذ انتشار فيروس كورونا المستجد، ودائما ما يبحث البعض عن طرق لاكتشاف المرض في المنزل، دون الحاجة لتوقيع الكشف الطبي، وهو ما كشف عنه أطباء من تايوان.

ووفقًا لـ "العربية"، فإنه يمكن من خلال طريقة منزلية بسيطة لأي شخص عادي اكتشاف إصابته بفيروس كورونا القاتل.

ونقل عن الأطباء خطوات بسيطة لاكتشاف الفيروس وذلك باتباع ما يلي:

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أخذ نفس عميق لأكثر من 10 ثوان، فإذا نجح الإنسان في ذلك دون سعال أو الشعور بالتعب أو الضيق فإن ذلك دليل على عدم وجود تليف بالرئتين الذي يعد أحد نتائج الإصابة بفيروس كورونا.

كما نصح الأطباء بالقيام بهذا الفحص الذاتي كل صباح، وفي بيئة هواء نظيفة، كذلك التأكد من ترطيب الفم والحلق دائما، وذلك عن طريق شرب الماء كل 15 دقيقة بانتظام.

وبحسب أحدث إحصائية اليوم الجمعة، فقد بلغت حالات الإصابة بفيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم 83877 إصابة مؤكدة، فيما حصد الفيروس أرواح 2867 إنسانا.