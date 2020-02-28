تعرف على أبرز الأحداث الفلكية لمواليد برج الحوت خلال هذا الأسبوع

من الجمعة 28 شباط الى الخميس 5 آذار مارس 2020

مشاهير برج الحوت

بيرين سات ---سيرين عبد النور

مواصفات برج الحوت المرأة

تتمتع امرأة برج الحوت بشخصية ساحرة تستطيع أن تلفت أنظار الآخرين إليها، كما أنها ناعمة ومليئة بالأنوثة وليس من السهل خداعها. إذا كنت في علاقة عاطفية مع امرأة الحوت، فيفضل أن تكون صريحا معها لأنها إما ستتبع أسلوبها المسيطر معك أو ستختفي عنك ببساطة. من الأفضل أن تكون دبلوماسيا ولطيفا عند التعامل معها ولا تحاول أن تثير غيرتها وغضبها طوال الوقت لأنها ستشعر بهذه الطريقة بأنها غير محببة بالنسبة لك.امرأة الحوت رومانسية للغاية وعادة ما تفقد نفسها في العلاقة العاطفية. تتمتع أيضا بأنوثة عالية مما يجعلها من الشخصيات الأكثر جذبا للرجال. إلى جانب ذلك، فهي هادئة ويسهل التعامل معها وحساسة جدا وتهتم جدا باحتياجات الآخرين. راعي فقد ألا تستغل عطفها وحنانها وطبيعتها الخدومة حتى لا تخسرها!

أبرز الاحداث الفلكية عن هذا الاسبوع

الحدث الابرز عن هذا الاسبوع هو المثلث الفلكي بين القمر من السرطان والشمس من الحوت يومي الخميس والجمعة ما يجعل مواليد الابراج المائية السرطان العقرب والحوت لتتقدم بخطوات كبيرة وناجحة

بالنسبة الى حركة القمر السبت والاحد القمر في الثور ما يجعل مواليد الابراج الترابية لتطور الاوضاع ما يجعلهم يتمتعون بسرعة خاطر وقدرة على التفاوض والاقناع بشأن تسوية مالية لينتقل بعدها القمر الى برج الجوزاء الهوائي المائي ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من برج الحوت يومي الاثنين الثلاثاء فتكون فترة حافلة بالحظ والتفوق لكل من مواليد الابراج الهوائية الجوزاء الميزان والدلو بالنسبة الى عطلة الاسبوع بين الاربعاء والجمعة ستكون مائية بامتياز مع انتقال القمرالى برج السرطان المائي ليشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من الحوت ويتحدث عن انفراج وارتياح مهني ومالي لكل من مواليد السرطان العقرب والحوت

حركة الكواكب تكون على الشكل التالي الشمس في الحوت الزهرة في الحمل عطارد في حالة تقدم في الحوت المريخ في الجدي ما يسبب اجواء ادارية مشحونة بالتوتر وسوء التفاهم كما يسبب بالتهور والتسرع وعدم التركيز للطلاب ويسبب بحوادث السير لكل من مواليد الحمل السرطان والميزان المشتري زحل وبلوتو في الجدي اورانوس في الثور

Advertisements

هابي برثداي وتحية كبيرة وينعاد على كل مواليد ها الاسبوع من برج الحوت بانتظارك سنة مهمة جدا تكون حياتك المهنية الأفضل هذا العام، وسيتمّ تقدير مهاراتك. سوف تحقق الكثير من الإنجازات وسوف تفتح أمامك العديد من أبواب الفرص. كذلك يمكنك الاستفادة من الرحلات والمؤتمرات والتبادل الثقافي والتجارب الجديدة والتعامل مع أشخاص جدد. تفتح أمامك هذه السنة باباً جديداً، عن طريق فرصة عمل في الخارج أو في الداخل، وربّما تحصل على ترقية أو تغيير مهنتك أو على زيادة في الراتب أو تنتقل إلى شركة جديدة أو تحقّق أرباحاً إضافية. وستحصد الكثير من المكافآت مقابل أتعابك وقد تصبح مشهوراً، أو صاحب نفوذ في مهنتك. يمكن القول إنّ حلمك قد يتحقّق.

مولود الحوت يحب الشراكة في العمل مع مواليد السرطان والعذراء.

اهلا وسهلا فيكون جميعا بها الاسبوع المليان بالتفاؤل والربح وان شاء الله ما بيحمل الا الخير للجميع ونحنا رح نتفاءل بالايام الجاية على كل المستويات.

قد يهمك أيضاً :

تنتظر مولود برج "الحوت " من الجمعة 31 كانون الثاني يناير إلى الخميس 6 شباط بداية أسبوع ممتازة

تتراكم الهموم والمسؤوليات الكبيرة على مولود "الحمل" خلال شهر كانون الأول