بدون دايت.. 5 عادات غذائية تساعدك على فقدان الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي: حرمان البعض من تناول الكثير من الأطعمة أثناء اتباعهم الأنظمة الغذائية لفقدان الوزن، يشكل عبء كبير عليهم، وقد يعرضهم لمشكلات صحية خطيرة كالضعف العام، والأنيميا وفقدان الجسم لكثير من العناصر والمغذيات الضرورية له، فضلًا عن التأثير على الصحة النفسية والشعور بالحزن والاكتئاب، ويمكن لبعض العادات الغذائية البسيطة أن تكون بديلًا عن الحرمان من الطعام، لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

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