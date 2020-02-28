كيف تفرقين بين الحقائب التقليدية والأصلية؟.. إليك 7 طرق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

لا يخلو السوق من المنتجات المقلّدة سواء كانت في الملابس والأزياء أو حتى الأطعمة والمشروبات، وعلى الرغم من أن البعض يدفع أمولًا كثيرة من أجل الحصول على المنتج الأصلي إلا أنه قد ينخدع بسبب بعض الحيل التي يستخدمها المقلدون.

وفي عالم الحقائب النسائية، سار بعض المصممون على درب التقليد، لذا نقدم لكِ 7 طرق بسيطة لعدم الوقوع في الخداع، وللتفريق بين "المزيف" والأصلي"، وفق ما ذكر موقع " Bright side" الأمريكي.

- يجب الانتباه إلى تفاصيل الحقيبة، للكشف إنها ذات جودة عالية أم مزيفة، فيجب أن تكون جميع الغرز بها متساوية، ولا تحتوي على خيوط فضفاضة أو عيوب، أما غير ذلك تصبح "مُقلدة".

- تعتبر سوستة الحقيبة من أهم التفاصيل الصغيرة بها، لذلك يجب أن تكون جودتها عالية ومطبوع عليها اسم الماركة.

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- اسم ماركة الحقيبة، من الأمور التي يجب الانتباه إليها؛ فالحقائب الأصلية تتميز بأنها تحمل الاسم عليها بخطوط واضحة، أما "المزيفة" تحمل أسماء تجارية مطبوع عليها أسماء ماركات بخطوط مختلفة وأخطاء إملائية.

- تأتي معظم حقائب اليد الأصلية ببطاقات برقم تسلسلي يجب أن يتطابق مع الموجود داخل الحقيبة، أما إذا لا يتطابقان فهي مُقلدة.

- تأكدي من رائحة جلد الحقيبة، حيث إن الجيدة تفوح منها رائحة الجلد، أما السيئة أو المقلدة تتسم برائحة تشبه رائحة البلاستيك.

- لا بد أن تكون ثقيلة وأن تكون جميع الأزرار مصنوعة من المعدن، أما إذا كانت خفيفة فإنها تعد سيئة الصُنع.

- يجب الشراء من أماكن موثوق بها، وتجنب الباعة المتجولين في الشوارع لأن الحقائب التي يبيعونها تكون مقلدة، ويتم تقليد أسماء الماركات عليها.