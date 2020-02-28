إنستجرام النجمات: هند صبري بإطلالة أنيقة.. ونيرمين الفقي بإطلالة رياضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يحرص عدد كبير من النجوم والنجمات على مشاركة متابعيهم على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، أجمل اللحظات والإطلالات اليومية التي توثّق يومياتهم وأزيائهم المختلفة.

- نيرمين الفقي

شاركت نيرمين الفقي جمهورها بإطلالة رياضية، إذ ظهرت مرتدية تريننج سبورت باللوني الفوشيا والأسود، وحذاء سبورت باللون الأسود، كما أنها اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل.

- مايا دياب

ظهرت مايا دياب بإطلالة جذابة، مرتدية بلوزة باللون الأسود المخملي، وبنطلون جلد ثعبان، ونسقت مع الإطلالة قبعة بمزيج من اللوني الأسود والبيج، وصندل مفتوح ذو كعب عالي باللون الأسود، كما أنها اعتمدت تسريحة الشعر المُنسدل على الكتفين.

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- أصالة

ظهرت أصالة بلوك مختلف بألوان مُبهجة، مرتدية فستان محتشم باللون الأوف وايت، مُزين برسومات ونقوشات، باللوني الأصفر والأحمر، ونسقت مع الإطلالة تربون باللون الأحمر، واعتمدت إكسسوارات، ارتدت نظارة شمسية باللون الأبيض، مع تسريحة الشعر المنسدل.

- ريم البارودي

ظهرت ريم البارودي بإطلالة كلاسيكية، مرتدية بلوزة بأكمام طويلة باللون الكاشمير، وبنطلون "هاي وسط" باللون الأسود، وانتعلت حذاء كعب عالي، كما أنها اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل.

- هند صبري

شاركت هند صبري متابعيها بصور لها بإطلالة صيفيه، مرتدية بلوزة باللون الأبيض، وبنطلون فضفاض بنفس اللون، ونسقت مع الإطلالة جاكت قصير بألوان من التراث النوبي، وانتعلت صندل مفتوح ذو كعب عالي، كما أنها اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل للخلف.

-بسمة بوسيل

ظهرت بسمة بوسيل مرتدية جاكيت جلد باللون الأسود، وبنطلون جلد بنفس اللون، وهاف بوت باللون الأسود يصل إلى الركبة، ونسقت مع الإطلالة قبعة باللوني الأسود والأحمر، ونظارة شمسية باللون الأسود، كما أنها اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل، مع مكياج بالألوان الترابية.