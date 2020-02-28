6 أشياء لا يعرفها الأطباء عن صحة المرأة.. هل تعرفيها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

على الرغم من أن لكل سيدة طبيبها الخاص، إلا أن هناك بعض الأعراض التي قد لا يمكن تشخيصها بسهولة.

وهذه الأعراض قد يذكرها لكِ طبيبك وقد يصعُب تشخيصها، لذا نوضحها لكِ وفق ما ذكر موقع "thehealthy" المعني بصحة الإنسان:

- الأظافر

أظافر المرأة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالنظام الغذائي، حيث يمكن أن تكون الأظافر الضعيفة مؤشرًا على نقص الفيتامينات، ويمكن أن يكون أيضًا إشارة مبكرة لهشاشة العظام، لأن كل من الأظافر والعظام تتطلب تناول البروتينات للحفاظ على سلامتهم.

- قلة تناول الطعام

مشكلة قلة تناول الطعام، وبالتالي نقص التغذية والسعرات الحرارية المطلوبة للجسم، التي تسبب الصداع والتعب الشديد والدوخة، من الأمور التي قد لا ينتبه إليها الطبيب.

- أوميجا 3

قد يساعد تناول ما يكفي من العناصر الغذائية الأساسية بالنسبة للنساء، إلى تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

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ومع ذلك عندما يختبر الطبيب، مستوى الدم بحثًا عن الدهون فإنه لا يقوم بفحص ما يحتاجه الجسم من أوميجا 3، لذلك ينصح بضرورة تناول الأسماك أسبوعيًا، للحصول على أوميجا 3.

- متلازمة التعب المزمن

الطبيب الخاص بك غالبا ما يتجاهل متلازمة التعب المزمن للمرأة، ويُشخّص التعب والإرهاق إلى أمراض وحالات أخرى، نظرا لأنها لا يمكن اختبارها.

ويزيد احتمالية إصابة النساء فوق عُمر الـ40، بأضعاف التعب والإرهاق الشديد ويكون مجهول السبب، وربما يرجع ذلك لأعراض سن اليأس.

- متلازمة النوم غير الكافي

على الرغم من أن طبيبكِ يسألك عن عدد الساعات التي تنامها كل يوم، إلا أنه يتجاهل متلازمة النوم غير الكافي، وهي اضطراب شائع يحدث عند عدم حصول الشخص على قسط كافٍ من النوم في معظم الليالي، ما يساهم في الإصابة بالالتهابات واضطراب المزاج وسوء اختيارات الطعام.

- نقص الحديد

عند إخبارك لطبيبك المختص أنكِ تفتقري للطاقة، قد يظن أنك تعاني من بعض القلق والأرق، ولكن الحقيقة أنك تعاني من نقص الحديد وتحتاجي للمزيد، نظرًا لأن فترة الطمث تستحوذ على كمية كبيرة منه، ما يجعل الجسم بحاجة إلى المزيد، ويمكن أن يؤدي نقص الحديد الحاد إلى فقر الدم.

- الأطعمة التي نتناولها

في بعض الأحيان يمكن أن يكون ما نأكله هو السبب الرئيسي للعديد من المشكلات الصحية كالهرمونات غير المتوازنة، خاصة إذا كان لدينا حساسية فهي لا تظهر إلا بعد تجربة بعض الأطعمة.