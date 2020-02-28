بث جديد لزوجة جمال حمزة: بقيت زملكاوية عشان "طاعة" جوزي.. ومتشتمهوش بسببي

في مقطع فيديو جديد تخطى الـ 16 دقيقة، عادت رشا بدر، زوجة لاعب نادي الزمالك السابق، جمال حمزة، بـ "بث مباشر" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وهي ترد على منتقديها، عقب هجومها على رئيس نادي الزمالك، حيث انتقد البعض طريقتها، خاصة إنها زوجة أحد لاعبي القلعة البيضاء.

وقالت "بدر" خلال مقطع الفيديو: "أنا بحب جمهور الزمالك ولاعيبته، ومقولتش عليهم عيال، لاء أنا قلت عيالي".

وتابعت: "ده أنا كنت أهلاوية وبقيت زمالكاوية عشان جوزي، لأن ربنا أمرني بالطاعة وبشجع النادي بتاع جوزي".

وعن انتقادات العديد لها، علقت باكية: "متشتموش جوزي بسببي، جوزي مالوش دعوة، ولو أنا قلت حاجة مش عجباكم جمال مالوش دعوة.. تشتموه بسببي ليه، بلاش كدة، ده أنا خسرت أخويا بسببكم، وهما مالهومش دعوة باللي بقوله".

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وتصدر اسم "رشا" محركات البحث، خلال الأيام الماضية، بعدما شاركت متابعيها بعدد من مقاطع الفيديو اللايف، تعبر فيه عن غضبها واستيائها من رئيس نادي الزمالك، ووجهت رسالة شديدة اللهجة بها بعض الألفاظ البذيئة، عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تداوله الرواد، عقب انسحاب الفريق من أمام النادي الأهلي، الاثنين الماضي، في القمة المؤجلة من الأسبوع الرابع من الدوري الممتاز.

ويتحفظ "هن"، على نشر الفيديو، نظرا لاحتوائه على ألفاظ وإيحاءات خارجة.