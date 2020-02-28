عميد معهد القلب السابق: الوضوء 5 مرات يوميا يقي من فيروس كورونا

حالة من الذعر يعيشها العالم حاليًا، بسبب انتشار فيروس كورونا، المُتفشي في الصين، والذي وصل لعديد من البلدان العربية والأوربية.

ومن جانبه، قال الدكتور جمال شعبان، عميد المعهد القومي للقلب سابقًا، واستشاري القلب وأوعية دموية، إن الوضوء 5 مرات يوميا يعد وقاية من كورونا، مؤكدًا أن مبادئ الوقاية من الأمراض المعدية الأساسية، تعد مفتاح الحد من انتشار هذا الفيروس.

ونصح الاستشاري في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بغسل اليد بانتظام لتتجنب الإصابة بالفيروس، قائلًا: "الوضوء 5 مرات يوميا بما يشتمل عليه من غسل اليد من 5 إلى 15 مرة يوميا يحفظك من الكورونا".

كما نوه الطبيب لعدة وصايا أخرى للوقاية من فيروس كورونا، والتي جاءت على النحو التالي:

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تغطية السعال والعطس بكوعك الداخلي.

تجنب لمس عينيك أو أنفك أو فمك بيديك.

التزم البقاء في المنزل وعدم الذهاب للعمل أو المدرسة إذا كان لديك ارتفاعا في الحرارة.

احرص على الابتعاد عن الأشخاص الذين لديهم علامات على وجود عدوى في الجهاز التنفسي، مثل الزكام والسعال والعطس.

عليك بالتوقف فورا عن عادة الأحضان والتقبيل للأشخاص.

عليك بالكمامة الواقية إذا كنت ممن يحتكون بالمصابين أو من المصابين أو لدى تواجدك بالأماكن المزدحمة.