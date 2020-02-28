حيل مكياج للبشرة السمراء من وحي بيونسيه

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 فبراير 2020 05:57 مساءً - إطلالات بيونسيه دائماً ما تتّسم بالجرأة والتميّز، فهي تميل إلى الفرادة في اختيار أزيائها وتسريحات شعرها وحتى أسلوب مكياجها الذي كشف خبير المكياج الخاص بها، سير جون، عن أسرار تطبيقه.



الحيلة الأولى: تنشيط الدورة الدموية قبل وضع كريم الأساس

Mount Lai De-Puffing Jade Facial Roller



الطريقة الأمثل برأي سير جون هي تطبيق كريم النهار أو السيروم باستخدام كرة تدليك للوجه، تنشّط الدورة الدموية وتساعد في امتصاص المستحضر بشكل أسرع.

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الحيلة الثانية: المزج بين السائل والبودرة

CHANEL Eclat Magnetique Illuminating Powder



لأن سيلان المكياج يفسد الإطلالة برمّتها، ولأن بيونسيه بطبيعة عملها وتحرّكاتها تبقى عرضة لهذه المشكلة، فإن خبير المكياج سير جون يحرص على تطبيق البودرة فوق كريم الأساس ليمنحه مزيداً من الثبات ويجعل المكياج ثابتاً لوقت أطول.



الحيلة الثالثة: الاعتدال بكميّة كريم الأساس

L'Oréal True Match Super-Blendable Makeup



قبل التفكير في وضع المكياج عليك التأكد من أن الإضافة في المكان الذي تقفين فيه هي إضاءة كافية وغير قويّة. ففي بعض الأحيان يجعلك الضوء، ترين نتيجة مكياج بطريقة غير واضحة.

استخدمي أصبعك لتوزيع كمية معتدلة وكافية من كريم الأساس، مقدار نقطة على نقاط الوجه الرئيسية: الجبين والأنف والذقن والخدين. استخدمي الفرشاة لمرغ كريم الأساس عوض عن استعمال الاسفنجة لأن هذه الأخيرة، تمتص المستحضر وتدفعك إلى وضع المزيد.

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الحيلة الرابعة: لا تخفي الهالات السوداء!

Laura Mercier Translucent Loose Setting Powder



بالنسبة إلى خبير المكياج الخاص ببيونسيه، فإن سرّ نجاح المكياج هو إظهار ملامح البشرة الطبيعية. فعلى سبيل المثال، لا ينبغي إخفاء النمش عن بشرة الوجه بشكل كامل بل على العكس، كلّما بقي ظاهراً كان المكياج طبيعياً وجذاباً أكثر. كذلك الأمر بالنسبة إلى الكونسيلر، فالهدف منه يجب أن يكون تغطية الهالات السوداء وليس إخفائها، وبالتالي ينصح سير جون باختيار كونسيلر بترطيبة خفيفة وبلون قريب من لون البشرة الطبيعي. ويشدّد على ضرورة تطبيقه بعد الانتهاء من مكياج العينين.

الحيلة الخامسة: اعتمدي الاستراتيجية في تطبيق الهايلايتر

Clinique Line Smooting Concealer



الهايلايتر هو مستحضر سحري، ولكنه في الوقت نفسه ذو حدّين. إذ أن تطبيقه بالشكل الخاطئ، يؤدي إلى إفساد المكياج برمّته. تجنّبي وضع الهايلايتر على الخدين، كي لا تسلّطي الضوء على مسامات وجهك فتبدو واضحة، كذلك تجنّبي وضعه على أنفك خاصة خلال تطبيق مكياج النهار. في المقابل، وزّعي الهايلايتر بكميّات قليلة على المنطقة العليا من عظمة الخد.



الحيلة السادسة: اختاري درجة البرتقالي لأحمر الشفاه

Revlon ColorBurst Balm Stain



اختاري درجة البرتقالي لتزيين شفاهك فهي تمنح ملامح وجهك الكثير من الحيوية والإشراق، كما بإمكانك أن تعتمدي هذه الدرجة في اختيار البلاش للحصول على مكياج متوهّج حتى في ساعات النهار.

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