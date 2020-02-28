أفضل أنواع الأيلاينر لمكياج عيون لافت

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 فبراير 2020 05:57 مساءً - تتنوّع اتجاهات المكياج من موسم إلى آخر، فتتجدّد بعض الصيحات ويستمر البعض الآخر، فيما تغيب صيحات أخرى. إلا أن رسم الأيلاينر، يفرض نفسه على مكياجك بشكل دائم دون التقيّد بزمان أو مكان أو اتجاهات رائجة. رفيعاً متوسّطاً أم عريضاً، أياً كان شكل الأيلاينر، فهو عنصر أساسي في مكياج العيون، يزيد النظرات جاذبية ويغني المكياج.

في ما يأتي أفضل أنواع الأيلاينر التي قدّمتها العلامات التجارية العالمية والتي سجّلت نسبة مبيعات عالية في الأسواق.



Rimmel Exaggerate Eye Liner

Rimmel Exaggerate Eye Liner



يعدّ من أكثر منتجات العلامة بيعاً وهو يتألف من ريشة، تسهّل عملية رسم الخط بشكل ثابت ومضمون من المرّة الأولى.

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Bobbi Brown Long-Wear Gel Eyeliner

Bobbi Brown Long-Wear Gel Eyeliner



بتركيبة الجل طويلة الأمد، يمتاز بتركيبة مضادة للانزلاق ولون أسود داكن. استخدمي فرشاة بنوعية جيّدة عند تطبيق هذا الأيلاينر للحصول على رسم دقيق وجذاب.



Dior Diorshow Art Pen

Dior Diorshow Art Pen



يناسب مكياج النهار البسيط ومكياج المساء اللافت. يتغلغل بتركيبته الغنية والسائلة بين الرموش حتى تشعري وكأنه يؤدي دور الماسكرا أيضاً.



Benefit Roller Liner

Benefit Roller Liner



بلمسة واحدة من هذا الأيلاينر ستحصلين على رسم الخط الذي ترغبين فيه من دون الحاجة إلى تكرار العملية. فهو يتميز بتركيبة غنيّة ولون داكن وواضح.

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Stila Stay All Day Liquid Liner

Stila Stay All Day Liquid Liner



من أكثر أنواع الأيلاينر التي يستخدمها خبراء التجميل العالميين بفضل تركيبته السهلة الامتداد. يسمح لك بالابتكار برسم الخط سواء أردته رفيعاً أم عريضاً.



Maybelline Express Eye Liner

Maybelline Express Eye Liner



يأتي هذا الأيلاينر من مايبيلين بتركيبة سريعة الجفاف وثابتة وبلون داكن يمنحك مكياج عيون ساحر وجذابة ومحمي من السيلان.

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Kat Von D Tattoo Liner

Kat Von D Tattoo Liner



بتركيبة مقاومة للمياه بالكامل ولون داكن وثابت، يمنحك هذا الأيلاينر رسماً أشبه بالتاتو. استخدميه في سهراتك لمكياج قويّ ولافت مع العيون الدخانية.

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Clinique Pretty Easy Eyelining Pen

Clinique Pretty Easy Eyelining Pen



يتميّز بفرشاة دقيقة، تسمح لك برسم خط أيلاينر رفيع ومجنّح، كما بإمكانك أن ترسمي خطاً مزدوجاً للحصول على رسم أعرض.



Tom Ford Eye Defining Pen

Tom Ford Eye Defining Pen



يتألف هذا الأيلاير من توم فورد من رأسين، الأول أكثر سمكاً يمكّنك من الحصول على خط عريض والثاني رفيعاً لخط أيلاينر ناعم.

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