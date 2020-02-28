تخلّصي من السيلوليت قبل الصيف.. نصائح وأطعمة وخلطات طبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 فبراير 2020 05:57 مساءً - السيلوليت أو ما يُعرف عند البعض بقشرة اللّيمونة هو ثغرة جمالية تعاني منها النساء بشكل واسع حتى تصل نسبة المصابات بحالة السيلوليت إلى الـ 90% بحسب بعض الدراسات، لذا يُعتبر التخلص من السيلوليت هو الهاجس الجمالي الأوّل لدى المرأة والذي تسعى لتحقيقه بشتّى الطرق خلال اتباعها روتين العناية بالبشرة.

والسيلوليت هو عبارة عن تجمع للدهون في مناطق مختلفة من الجسم لدى النساء بسبب طبقات الجلد الرقيقة على شكل قشرة البرتقال، ويظهر خاصة في المؤخرة والفخذين والمعدة.

إليكِ في ما يلي أهم الأسباب المؤدية لهذه المشكلة وأبرز الخلطات الطبيعية المفيجة للتخلص من السيلوليت بعيداً عن الكريمات المكلفة بالإضافة إلى بعض النصائح التي تساعد على خفض الدهون ضمن نظام غذائي ورياضي صحي.

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أبرز أسباب السيليلوت

عوامل هرمونية: من المحتمل أن تلعب الهرمونات دورًا هامًا في تطوير السيلوليت، حيث يعتبر الاستروجين، والأنسولين والنورادرينالين، وهرمونات الغدة الدرقية والبرولاكتين جزءًا من عملية إنتاج السيلوليت. التقدم في العمر: يجعل الجلد يصبح أقل مرونة، وأرق وهذا يزيد من فرصة تطور السيلوليت. انقطاع الطمث: يتناقص تدفق الدم إلى النسيج الضام تحت الجلد، وانخفاض الدورة الدموية يعني كمية أقل من الأوكسجين في المنطقة، مما يؤدي إلى انخفاض إنتاج الكولاجين، كما أن الخلايا الدهنية أيضا تزداد في الحجم كلما انخفضت مستويات هرمون الاستروجين. عوامل وراثية: يمكن ربط العوامل الوراثية بسرعة الأيض لدى الشخص، وتوزيع الدهون تحت الجلد، ومستويات الدورة الدموية، فهذه العوامل يمكن أن تؤثر على فرصة تطوير السيلوليت. العوامل الغذائية: الأشخاص الذين يتناولون الكثير من الدهون والكربوهيدرات والملح والقليل من الألياف من المرجح أن يكون لديهم كميات أكبر من السيلوليت. نمط الحياة : يكون السيلوليت أكثر انتشارًا بين المدخنين، وأولئك الذين لا يمارسون الرياضة، والذين يجلسون أو يقفون في موضع واحد لفترات طويلة من الزمن، كما يمكن أن يؤدي ارتداء الملابس الداخلية الضيقة عند الأرداف إلى الحد من تدفق الدم، وقد يساهم ذلك في تكوين السيلوليت.

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خلطات طبيعية لمحاربة السيللوليت



خلطة زيت الزيتون وملح البحر

خلطة زيت الزيتون



المكوّنات:

كوبان من الطّين الأخضر.

أربع ملاعق كبيرة من زيت الزّيتون.

نصف كوب من ملح البحر.

ماء دافئ.

ورق التّغليف



الطريقة:

خلط المكوّنات الجافة مع كميّة مناسبة من الماء الدّافئ للحصول على معجونٍ كثيف القوام.

خلط الزّيت مع قناع الطّين.

وضع الخليط بالتّساوي على المناطق المصابة بالسيلوليت، ثمّ تغليفها وتركها لمدّة ساعة تقريباً.

إزالة التّغليف وغسل القناع عن الجسم بالماء الفاتر.

تكرار الوصفة مرّتان أسبوعيّاً.

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خلطة القهوة



المكوّنات:

3-2 ملاعق كبيرة من البن (القهوة المطحونة).

زيت ناقل، مثل زيت الزّيتون، أو زيت جوز الهند، أو زيت الخروع، أو زيت الجوجوبا، أو ماء.



الطريقة:

خلط كميّة مناسبة من الزّيت أو الماء مع البن للحصول على معجونٍ كثيف القوام.

تقشير المنطقة المصابة بالسيلوليت عن طريق فرك معجون القهوة على البشرة المصابة بحركاتٍ دائريةٍ لمدّة 10 دقائق.

غسل البشرة بالماء الفاتر.

تكرار الوصفة 2-3 مرّات أسبوعيّاً.

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نصائح لمحاربة السيلوليت

محاربة السيلوليت

الإكثار من شرب الماء يومياً حتى يصبح البول فاتح اللون فهذا مؤشر إلى أننا نشرب كميات كافية من الماء. ممارسة الرياضة وأي نشاط جسدي يومياً لأن كثرة الحركة تساعد على محاربة السيلوليت الذي ينتج عن ضعف في التصريف اللّمفوي وعن زيادة الدهون، فتساعد تمارين ال cardio على محاربة المشكلة وتحسين هذا الخلل، المشي والركض والرقص والسباحة والآلات التي تعمل على تسريع نبضات القلب والتمارين الرياضية في الماء، كلها تساعد من يعاني مشكلة السيلوليت، أما في حال وجود مشكلة سيلوليت مع نحول فيجب العمل على تمارين زيادة نسبة العضلات في الجسم. العمل على خفض كمية الدهون في الجسم حتى في حال النحول، عبر اتباع حمية على ألا تكون صارمة وقليلة الوحدات الحرارية لأنها تسبب خسارة الماء في العضلات، أما الهدف الأساسي فهو خسارة الدهون. تناول الفاكهة الغنية بالماء كالبطيخ والمانغو والبابايا وتلك الغنية بالفيتامين C كالكيوي والبرتقال والتوت والفريز، وكذلك الخضر خصوصاً تلك الورقية الخضراء كالسبانخ والخس والهليون، بالإضافة إلى تناول الحليب واللّبن الخالي من الدسم. تجنّب الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكر كالمشروبات الغازية والعصير وكذلك الاطعمة المصنعة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح والدهون، فالأفضل تحضير الطعام في المنزل.

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