وصفات طبيعية للتخلص من فطريات الأظافر

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 فبراير 2020 05:57 مساءً - فطريات الأظافر حالة مرضية تصيب المرأة لأسباب عدّة وتؤثر سلبًا فتسبب الألم وتشوه مظهر اليدين والقدمين، ما يستوجب البحث عن خلطات طبيعية تدخل في خطوات العناية بالأظافر لعلاج هذه المشكلة.

تبدأ فطريات الأظافر ببقعة بيضاء أو صفراء تحت أحد الأظافر لا تلبث أن تتفشى وتنتشر بفعل الإهمال.

إطلّعي في ما يلي على أعراض الإصابة بفطريات الأظافر وبعض أساليب العلاج عبر الوصفات الطبيعية والوقاية عبر النصائح الهامّة.

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أعراض الإصابة بفطريات الأظافر

علاج فطريات الأظافر

تغيّر اللون الطبيعي للظفر، ويكون لونه أصفر أو بني يميل للون الأسود، ويمكن أن يحتوي على مادة بيضاء. يتغيّر الشكل الخارجي للظفر ويصبح خشن الملمس، ويحتوي على قشور، وتزداد سماكته. تكسر الأظافر المصابة بسرعة وسهولة. وجود ألم في الأظافر. وجود رائحة غريبة حول الظفر. يصبح الظفر غير متين وقد ينفصل عن موقعه الأصلي في بعض الأحيان.

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وصفات منزلية





وصفة خل التفاح:

علاج فطريات الأظافر

يمكن وضع الخل على الأظافر بواسطة عود قطني. وكبديل يمكن إضافة الخل إلى الماء بنسبة متعادلة في وعاء ووضع الأظافر به لمدة 10 دقائق.

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وصفة زيت شجرة الشاي:

علاج فطريات الأظافر

يمكن مسح الأظافر به باستخدام عود قطني أو إضافة بضع قطرات من الزيت إلى الماء في وعاء ووضع الأظافر به.

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مسحوق الثوم:

علاج فطريات الأظافر

يُدلّك مكان الفطر بالثوم ليساعد على التخلص من الفطر. يساعد مسحوق الثوم والحلبة على التخلّص من فطريات الأقدام، ويتمّ تحضيره بمزج كميّاتٍ متساوية من الثوم وبذورالحلبة، وغليها لمدّة عشر دقائق، ثمّ يُبرّد المزيج وتُغمس به الأظافر مكان وجود الفطريّات.



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نصائح هامّة للوقاية من فطريات الأظافر

علاج فطريات الأظافر

ينبغي تجفيف الأظافر جيدًا مراعاة ألا تظل رطبة طويلاً، إذ عليكِ تنشيف يديكِ وقدميكِ جيداً بعد الاستحمام أو السباحة مباشرة، مع عدم إغفال تجفيف الفراغات بين الأصابع. ومن المهم أيضاً ارتداء حذاء مريح ومصنوع من خامات جيدة التهوية تحول دون تعرق القدم، وبالتالي لا تجد الفطريات بيئة مثالية للتكاثر. لبس الجوارب القطنية التي تساعد على امتصاص العرق. لتجنب انتقال عدوى فطريات الأظافر إلى الآخرين ينبغي غسل المناشف والمفارش والجوارب بشكل متكرر وفي درجة حرارة 60 مئوية. استعمال طلاء الأظافر خاص للتخلص من الفطريات.

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