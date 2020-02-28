أفضل مسك للجسم من وحي ماركات عالمية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 فبراير 2020 05:57 مساءً - لا توجد امرأة على الأرض يمكن أن تحيا دون عطور، مع تفضيلها لروائح عطر على غيرها. عطور المسك لا تفقد سحر رائحتها؛ بل تحتفظ بمكانتها بين العطور في جميع الأوقات. المسك هو عنصر مهم جداً للجسم، وهو أساسي بين العطور؛ فما يميّزه هو وضعه على الجسم بطريقة رائعة بعيدة عن التبخّر السريع، وهذا ما يميّز تركيبته الأصلية؛ في أنها تدوم لفترة أطول؛ من خلال الحفاظ عليها منعشة وحيوية.

ما هو أفضل مِسك للجسم؟ إليكِ قائمة من أفضل عطور المسك التي ننصحكِ بها:

أفضل مسك للجسم: Sexy Sparkle Hot Berry

Sexy Sparkle Hot Berry

إنّ المِسك، اسماً، أصلاً لمادة ذات رائحة قوية، تم الحصول عليها من غدة غزال المسك. تم استخدام هذه المادة كعنصر مثّبت للعطور منذ العصور القديمة، وهي واحدة من أغلى المنتجات الحيوانية في العالم. عطر Sexy Sparkle Hot Berry هو عطر مشرق، أطلقته فيكتوريا سيكريت عام 2007. إنّه أحد العطور الأنثوية الأكثر شعبية الموجودة في السوق، والتي تعتبر المسك مادتها الرئيسية، يليها التوت. ويمكن لكل من يجلس معكِ أن يشّم رائحته ولو على بُعد أمتار. لكل محبّات منتجات فيكتوريا سيكريت؛ ننصحكِ بهذا المِسك للجسم.

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أفضل مسك للجسم: The Body Shop White Musk

White Musk

المسك الأبيض هو عطر مخملي من The Body Shop White Musk.هذا العطر الفريد متوفر في شكلين؛ زيت عطر المسك الأبيض وماء التواليت. المسك الأبيض هو رائحة مريحة وأنيقة، وهو خيار مثالي لكل مناسبة. رائحته تشبه انتعاش ما بعد الحمام. هذا العطر مناسب لكل امرأة. يحتوي على الورد، الياسمين، المسك، زهرة الليلاك، الفانيلا، والدراق. هذا العطر متوفر بسعة 15 مل، وسعة 30 مل، وتمّ إطلاقه عام 1981.

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أفضل مسك للجسم: Versace Women

Versace Women

المسك هو فئة من المواد العطرية التي يشيع استخدامها كعنصر أساسي في صناعة العطور، وهو يشمل إفرازات من الحيوانات مثل غزلان المسك، والعديد من النباتات التي تنبعث منها روائح مماثلة، والمواد الاصطناعية مع الروائح المماثلة. تم إطلاق Versace Women في عام 2000 من دار Versace. يحتوي على مكوّنات أساسية من المسك مع أوراق الورد البري، والياسمين، والبرغموت. صنعت هذه الرائحة الفريدة والجميلة من قبل كريستين ناجل.

أفضل مسك للجسم: Lovely Sarah Jessica Parker



Jessica Parker

الجدير ذكره أنّه تم استخدام المسك الطبيعي على نطاق واسع في صناعة العطور، حتى أواخر القرن التاسع عشر؛ عندما أدّت الدوافع الاقتصادية إلى اعتماد المسك الصناعي، والذي يستخدم الآن بشكل حصري تقريباً. أول عطر تم إطلاقه من دار سارة جايسيكا باركر؛ هو هذا العطر الجميل. هذا العطر صُنع خصيصاً للنساء اللاتي يواكبن الموضة والأناقة والجمال. يحتوي على المسك الرئيسي مع رائحة قلب الأوركيد، العنبر، والنرجس الأبيض. تم إطلاق هذه الرائحة بواسطة كليمنت جافاري، ولوران لو جيرنيك، في عام 2005.