جيجي وبيلا تشاركان والدتهما منصة العرض في ثالث أيام أسبوع باريس للموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 فبراير 2020 05:57 مساءً - أسابيع الموضة تحمل معها دائماً الكثير من المفاجئات من مختلف النواحي ونشاهد فيها العديد من العروض المميزة والأفكار المبتكرة ان كان من ناحية الديكورات أو الموسيقى أو الحضور وغيرها، ومفاجئة اليوم الثالث من أسبوع باريس للموضة لموسم خريف وشتاء 2020‪-‬2021 للألبسة الجاهزة الى جانب التصاميم الرائعة لمختلف دور الأزياء العالمية كانت مشاركة جيجي وبيلا حديد والدتهما يولاندا منصة العرض واليك التفاصيل.



جيجي وبيلا حديد تشاركان والدتهما منصة عرض دار اوف وايت:

مجموعة اوف وايت لموسم خريف وشتاء 2020-2021





قدمت دار اوف وايت Off White مجموعتها الجديدة للألبسة الجاهزة ومثل العادة كانت مجموعة كبيرة ومتنوعة فيها الكثير من التفاصيل التي جمعت النمط الأنثوي الجذاب مع النمط الشبابي والعصري، وكان فيها عناصر غريبة تم تقديمها بطريقة فنية لافتة مثل التصميم الذي جمع بين القماش العسكري المموه وقماش التول المرهف، وكذلك شاهدنا العديد من القصّات المميزة على الفساتين والتيورات وغيرعا، ولوحة الألوان كانت غينة ومشرقة أيضاً.

أما مفاجئة العرض فقد كانت مشاركة جيجي وبيلا حديد Gigi ‪&‬ Bella Hadid المنصة مع والدتهما يولاندا Yolanda وجميعنا نعرف أنها كانت عارضة أزياء سابقة وأن بناتها توارثتا الجمال والقوام الممشوق منها، وكل منهن تألقت في تصميم مميز ومبتكر من مجموعة اوف وايت Off White.

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كلوي وباكو رابان يقدمان عروض مميزة أيضاً:

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مجموعة كلوي لموسم خريف وشتاء 2020-2021



وتابعنا أيضاً مجموعات مميزة لكلاً من دار كلوي Chloe ودار باكو رابان Paco Rabanne مساء أمس، والأولى قدمت عرضاَ مميزاً افتتحته عارضة الأزياء الشهير كايا جربر Kaia Gerber في فستان بقصة القميص مزين بحزام على الخصر، وشاهدنا في العرض مجموعة مميزة من الملابس التي استوحيت من حقبة السبعينات ومن الملابس الرياضية ومن الفن وكل ذلك تم تقديمه بأسلوب ابداعي مميز.

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مجموعة باكو رابان لموسم خريف وشتاء 2020-2021



أما دار باكو رابان Paco Rabanne فقد قدمت مجموعة مترفة فيها الكثير من التصاميم الغنية التي أعادتنا الى القرون الوسطى بأزيائها الفاخرة وكذلك شاهدنا بعض الأفكار التي استوحيت من حضارات مختلفة وكانت المجموعة مزيج بين النمط الراق المرهف مع لمسات من العصرية وقد لفتتنا بشكل خاص التصاميم المصنوعة من الأقمشة المعدنية باللونين الذهبي والفضي.



مجموعات مميزة وتصاميم ملفتة ومبتكرة تابعناها في ثالث أيام أسبوع باريس للموضة لموسم خريف وشتاء 2020‪-‬2021 للألبسة الجاهزة.

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