إطلالات للحوامل من روان بن حسين

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 فبراير 2020 05:57 مساءً - وضعت الفاشونيستا روان بن حسين طفلتها الأولى مؤخرًا التي أسمتها "بيلا لونا"، وخلال فترة حملها ظهرت بعدة إطلالات أنيقة تناسب الحوامل، جمعنا لكِ أبرزها اليوم لتطلي بمظهر مميز وأنيق في فترة حملك. تابعي المزيد: إطلالات أنيقة لـ مهيرة عبد العزيز روان بن حسين تميزت روان بفستان أخضر واسع مزين بالمطاط على الأكمام وزهور ذهبية في المنطقة العلوية لإطلالة أنثوية، وتأنقت بفستان أبيض ناعم مع معطف خفيف أبيض مزين بأكمام واسعة لستايل مفعم بالحياة، وتجملت ببلوڤر وبنطال باللون الأسود لخيار بسيط، وارتدت بنطالًا أسود مع تيشيرت أبيض بكتابة سوداء لإطلالة أكثر بساطة، واختارت تنورة فوشيا مع بلوڤر زهري بكتابات وحذاء رياضي أبيض للوك شبابي. Advertisements تابعي المزيد: إطلالات باللون الأبيض على طريقة درة زروق روان بن حسين كما نسقت معطفًا أسود من الجلد مع تيشيرت أبيض وبنطال أسود وحذاء أصفر لمظهر شبابي منطلق، وجاءت بفستان عنابي قصير ناعم مصمم بأكمام طويلة ومزين من الأسفل بقماش شفاف لستايل أنثوي أنيق، وظهرت ببنطال وبلوڤر من المخمل باللون الزيتي لخيار بسيط، وأطلت بتيشيرت رمادي برسوم كرتونية مع بنطال فاتح لإطلالة شبابية، وتزينت بفستان أصفر ضيق مع معطف أصفر مزين بالريش لزيّ أنثوي. تابعي المزيد: فساتين لمناسباتك في 2020 من ميرنا 11

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