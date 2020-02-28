صيحات شنط نسائية من أسبوع ميلانو

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 فبراير 2020 05:57 مساءً - برزت الكثير من موديلات شنط اليد الفخمة على منصات العروض خلال أسبوع ميلانو، و لم تكن الأزياء والفساتين وحدها هى البطلة بل الاكسسوارات الفاخرة وفي مقدمتها الشنط بمختلف موديلاتها وأحجامها
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شاهدي مجموعة من أحدث موديلات شنط اليد النسائية التي زينت منصات عروض أسبوع ميلانو للأزياء الجاهزة موسم خريف وشتاء 2020 - 2021.
شنط يد كبيرة من أسبوع ميلانو
حظيت شنط اليد الكبيرة بحضور لافت على خشبات عروض أسبوع ميلانو للأزياء الجاهزة، قدمت فندي Fendi تصميم شديد الكبر زين بأسم الدار ليعيد صيحة الشعارات المطبعة على الأزياء والاكسسوارات إلى الواجهة من جديد، كما أحببنا حقيبة بوتيغا فينيتا Bottega Veneta السوداء.
شنط شديدة الصغر الأبرز في 2020
ها هي شنط اليد الصغيرة Micro bags تثبت حضورها من جديد على منصات العروض بعدما احتلت مجموعات الأزياء الجاهزة لموسم خريف وشتاء 2020 -2021، قدمت ماركة برادا Prada موديل أعتمدته العارضة كقلادة على الرقبة كما لفتتنا حقيبة الخصر الصغيرة من توقيع ماركو دي فينشنزو Marco de Vincenzo.
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شنط كتف متوسطة الحجم موضة 2020
لعشاق الاطلالات العملية الأنيقة ابتكرت دور الأزياء العالمية باقة من شنط الكتف متوسطة الحجم، ابتكرت ماركة Sportmax حقيبة أنيقة باللون الجملي مزودة بحزام طويل يمكنك من حملها عبر الجسم، كما لفتتنا حقيبة سلفاتوري فيراغامو Salvatore Ferragamo البرغندية المصممة على شكل الدلو.
شنط ملونة من أسبوع ميلانو
استحوذت الشنط المطبعة على إهتمام أشهر المصممين، قدمت ماركة مارني Marni موديلات بأحجام عملية أعتمدت على تقنية الـ Patchwork وأدرجت ماركة Emilio Pucci شنطة كلاتش كبيرة مزينة بالطبعات، تصميمات رائعة تناسب اطلالات النهار.
شنط بيد صغيرة من أسبوع ميلانو
بخلاف شنط الكتف حرصت أشهر الدور العالمية على إدراج تشكيلة منوعة من الشنط المزودة بيد صغيرة تمكنك من حملها بكف اليد، أجمل الموديلات رصدناها لدى ماركة تودز Tod's ودار فيرساتشي Versace.
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