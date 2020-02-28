عبايات أنيقة من أسبوع الموضة بميلانو لشتاء 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 فبراير 2020 05:57 مساءً - أسبوع الموضة بميلانو شهد الكثير من الصيحات الأنيقة والعصرية بعالم الموضة والأزياء، من بينها الكثير من الموديلات المحتشمة التي جاءت مستوحاة من تصاميم العبايات، اخترنا لكِ أبرزها، لتعتمدها الصّبية العربية لشتاء 2020، وإليكِ نظرة عن قرب أكثر...





العبايه الساتان الناعمة مع رسومات الورود من Ports 1961

العبايه الساتان الناعمة مع رسومات الورود من Ports 1961





هذا التصميم للعبايات رائج بشكل كبير، يعتمد على خامة فخمة من الساتان الناعمة، مع لمسة الورود الانيقة، تناسب الصبايا النحيفات وطويلات القامة، يمكنكِ بكل بساطة اعتمادها مع بوت الساق المدبب من الأمام، وحجابكِ باللون الأسود، مع كلتش باللون الأبيض، أو درجة تكسر حيادية الألوان، لاسيما باللون الأحمر.

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العبايه الفيلفت باللون الأسود الفخم من Giorgio Armani

العبايه الفيلفت باللون الأسود الفخم من Giorgio Armani



أما دار أزياء جورجيو آرماني فقد اختارت الموديل من خامة الفيلفت، منسدل وبسيط، مناسب ليوم ممطر وطقس منخفض، وبالوقت نفسه تبحثين عن اطلالة كلاسيكية بهذا الوقت.

نسّقيه مع بوت الساق الطويل، وحجابكِ باللون الأسود أو الرمادي الثلجي، لاطلالة شتوية من الدرجة الأولى، مع الكلتش اللامع أو المطرز بالأحجار.

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العبايه الميتالك على طريقة Bottega Veneta

العبايه الميتالك على طريقة Bottega Veneta





لفتنا هذا الموديل الفخم من بوتيغا فينيتا مع لونه الاحمر الصريح، ولمسة الميتالك البارزة في موديل العبايه الفستان، مناسبة أكثر للشابات، مثالية لصاحبات جسم الساعة الرملية وجسم التفاحة، مع اللمسة البسيطة للقصّة الواسعة للموديل، التي تخفي عيوب الأرداف الممتلئة نسبيًا، مناسبة بالطبع لسهرات المساء الكبير، مع حجابكِ باللون الأبيض، أو باللون الفوشي لاطلالة عصرية واثقة بالنفس.

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العبايه مع الأكمام المكشكشة من Etro

العبايه مع الأكمام المكشكشة من Etro





يبدو موضة الأكمام المكشكشة ستظل من الصيحات المستمرة للموسم القادم، شاهدناها بعروض إيترو، مع لمسة القماش المُضلع، مع القصّة الواسعة، قصيرة نسبيًا من الأمام، لهذا يفضل أن تعتمدها المحجبات مع بوت الساق الطويل، ويمكن كذلك أن تكون قطعة أساسية مع موديل آخر للعبايه المفتوحة.

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