أجمل إطلالات النجمات العربيات هذا الأسبوع

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 فبراير 2020 05:57 مساءً - هذا الأسبوع كان حافلًا بالمناسبات والأحداث العامة والخاصة التي جرت في مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم، والتي شاركت فيها النجمات وتألقن بها بإطلالات مميزة ولافتة، منها في فساتين السهرة الفاخرة، ومنها في التصاميم العصرية، ومنها في الأزياء الشرقية التقليدية، وقد قمنا بجمع أبرز هذه الإطلالات؛ لتختاري من بينها الأجمل والأكثر تميزًا برأيك، وإليكِ التفاصيل.





نانسي عجرم في فستان قصير براق:

نانسي عجرم في فستان قصير من انجي باريس



في تصوير حلقة برنامج ذا فويس كيدز the voice kids هذا الأسبوع، شاهدنا نانسي عجرم وقد اختارت إطلالة مسائية ذات طابع عصري، وكانت عبارة عن فستان قصير براق باللون الأسود من علامة إيرو IRO، تصميمه مستوحى من الثمانينات مع قصة الأكتاف البارزة والكشكش الذي زيّن التنورة، وقد اختارت معه حذاءً من الجلد الأسود.

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شيرين في فستان ميتالك من مرمر حليم:

شيرين في فستان ميتالك من مرمر حليم



أطلّت شيرين عبد الوهاب في إطلالة لافتة، وقد اختارت فيها فستان سهرة من مرمر حليم Marmamr Halim مصنوعًا من قماش الميتالك اللامع باللون الفضي الداكن، بتصميم منسدل مع حزام على الخصر، وكانت قد زيّنت اللوك بأقراط ألماسية بارزة.

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نجوى كرم في بدلة باللون الأسود:

نجوى كرم في بدلة باللون الأسود



هذه هي المرة الأولى التي نشاهد فيها نجوى كرم في البدلة الرسمية، وقد اختارتها مؤخرًا بتصميم جمع بين الأناقة والعصرية باللون الأسود، مؤلفة من جاكيت بليزر وبنطلون بقصة أرجل مستقيمة، واللافت للنظر في التصميم كانت الأكمام المصنوعة من قماش الميتالك باللون الفضي، والتي أضافت لمسات مبتكرة على التصميم الذي ناسب نجوى بشكل كبير.

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بلقيس فتحي في فستان باللون الأحمر العنابي:

بلقيس فتحي في فستان باللون العنابي



مثل العادة، أطلّت بلقيس فتحي في إطلالة راقية ومميزة لحفلها الذي أحيته في دبي، وقد اختارت فستان سهرة بتصميم ناعم باللون الأحمر العنابي من ياس كوتور Yas Couture. وهو ياقته عالية وأكمامه طويلة، ومصنوع من قماش الشيفون المطرز، وقد اختارت معه مجوهرات ألماسية ناعمة، وقد بدت أنيقة ومتألقة.



إطلالات مختلفة ومميزة للنجمات العربيات في مناسبات تابعناها هذا الأسبوع، شاهدي الصور واختاري الإطلالة الأجمل، والأكثر أناقة برأيك.

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