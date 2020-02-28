سلاسل Choker المفتوحة ترند في 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 فبراير 2020 05:57 مساءً - Choker هو اختيار النجمات الجريئات والسيدات اللاتي يحبّذن الموضة اللافتة التي لا تشبه غيرها. التشوكر هو قلادة، لكنها تلامس الرقبة بطريقة أنثوية، بدلاً من قلادات أطول تتدلّى أو أخرى رفيعة وقصيرة. بعض خبراء المجوهرات ينظرون إلى التشوكر كدليل فخر واعتزاز للسيدة التي ترتديه؛ فهي حقاً جريئة وواثقة. حالياً، موضة جديدة تلوح في الأفق، وهي التشوكر المفتوح، بعد أن كان التشوكر "المغلق" خيار النجمات الأول لسنوات مضت.

التشوكر موضة منذ آلاف السنين

ليدي ديانا بتشوكر من اللولو

التشوكر رأيناه في الثمانينات على رقبة الليدي ديانا. لكن تاريخه أقدم بكثير، فقد سبقتها أميرة ويلز عام 1800. حتى تاريخ العقد يعود إلى أقدم من ذلك؛ لتاريخ الحضارات الإفريقية والهندية والغربية والمصرية. المستغرب أنّ التشوكر كان سبباً للقوة والحماية، شأنه شأن المجوهرات الأخرى، لكن طبعاً كان مختلفاً بالشكل؛ إذ إنّ النساء في مصر كن يلبسن التشوكر الذي يتألف من أربع إلى ست منصات من الخرز الملوّن، موضوعة معاً على شكل متعرّج.

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سلاسل Choker المفتوحة من الذهب

piaget

التشوكر المفتوح على شكل سلسلة، قد يغلق الباب أم التشوكر العادي هذا العام. قد تعتقد بعض النساء أنّه مريح أكثر، ولن يشعرن بالخنق عند ارتدائه. بالإضافة إلى ذلك، التصاميم الجديدة لسلسلة الـ chokerالمفتوح مغرية هذا العام، فهي جمعت بين المجوهرات الكلاسيكية والمجوهرات الحديثة بقالب عصري، مع الحفاظ على قيمته الفاخرة.

Cartier

دار كارتييه حافظت على الطراز الكلاسيكي للتشوكر المفتوح؛ بعقد الذهب الأصفر بـ 18 قيراطاً.

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Isabel Marant

على سبيل المثال، عقد بياجيه "Palm Tree" من الذهب الوردي عيار 18 قيراطاً، مرصّع بـ536 ألماسة (حوالي 9.42 قيراط)، فيما ظهر في تصاميم إيزابيل مارانت، تشوكر من النحاس الأصفر، بطريقة تشبه الألماس.

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تصاميم سلاسل Choker المفتوحة المعدنية

تشوكر مفتوح بحبات اللولو

التشوكر المعدني هو بالتأكيد قطعة أساسية "لا يمكن تفويتها"، وهي تضيف على عنقك طلّة مثيرة، حديثة، ولافتة. حتماً التشوكر المعدني سيتمكن من جذب انتباه الناس. هناك نوعان: التشوكر العريض، والتشوكر الرفيع. المرصّع بحبات اللؤلؤ هو خيار جيد. يمكنكِ ارتداءه مع قلادة ذهبية أو قلادات أطول إذا كنتِ حقاً تريدين أن تظهري كفاشينيستا.. هنا التشوكر سوف يطغى على كامل إطلالتك، حتى ولو كان فستانك بسيطاً وناعماً. هذه التفاصيل الصغيرة ستطغى على الباقي.

ننصحكِ بهذه الطلّة العصرية.

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