أجمل قفاطين ماركات عالمية موضة ربيع وصيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 فبراير 2020 05:57 مساءً - تأتي القفاطين بتصاميم وألوان مختلفة حيث برعت كبريات الدور العالمية في تقديم تشكيلة منوعة من الموديلات الفخمة والتي كشفت عنها ضمن عروض الأزياء الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2020.

كوني متأكدة أن المجموعة التي جمعناها في هذا المقال ستكشف لكِ أبرز الصيحات وما عليك سوى أن تختاري منها ما يناسب قوامك وأسلوبك.

تابعي المزيد: قفطان مغربي أبيض وذهبي فخم



قفاطين مطبعة موضة ربيع 2020

من توقيع نعيم خان Naeem Khan

قدمت دور الأزياء العالمية قفاطين رائعة تميزت بالطبعات الحيوية، أعجبنا القفطان الأسود المزخرف بالورود والتشجيرات الملونة من توقيع نعيم خان Naeem Khan والقفطان الأبيض الدانتيل المزخرف متوسط الطول من توقيع آندرو جن Andrew Gn، نسقي هذه الموديلات مع حقيبة وحذاء من دون طبعات لإطلالة مفعمة بالبساطة والرقي.

تابعي المزيد: قفاطين فخمة بأسلوب نوال الكويتية



قفاطين بقصة A Line موضة ربيع 2020

من توقيع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب

انتشرت هذا العام موضة القفاطين المصممة بقصة A Line الرائجة، شاهدي الموديل المصمم بكسرات البليسيه من توقيع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب Elie Saab والقفطان المصمم بمزيج من نغمات الوردي والأحمر من مجموعة ألبرتا فيريتا Alberta Ferretti، تؤمن لكِ هذه الموديلات اطلالة ساترة خلال النهار نسقيها مع حقيبة Tote متوسطة الحجم مزودة بحزام طويل.

تابعي المزيد: قفاطين النجمات موضة 2020 بحسب شكل الجسم

Advertisements



قفاطين وردية ناعمة موضة الموسم

القفطان المزدان بالريش من توقيع ماركة Vivetta

اذا كنتِ من عشاق الاطلالات البناتية الناعمة ننصحك بإعتماد صيحة القفاطين المصممة بنغمات الوردي المبودرة، جربي تنسيق القفطان المزدان بالريش من توقيع ماركة Vivetta مع كلاتش وحذاء باللون الفضي لإطلالة فخمة تناسب السهرة، ولإطلالة النهار ننصحك بإعتماد القفطان عالي الخصر ذي الأكمام المنفوخة من توقيع دينيس باسو Dennis Basso.

تابعي المزيد: سميرة سعيد تتألق بالقفطان في ذا فويس



قفاطين براقة موضة 2020 للسهرة

من دار فالنتينو Valentino



برعت دار فالنتينو Valentino في تقديم باقة فريدة من الفساتين والقفاطين الفضفاضة التي تناسب المحجبات والمحتشمات، التصميم الأجمل أزدان بالترتر اللامع ما يجعله من القطع المثالية لإطلالات السهرات.

تابعي المزيد: قفاطين أنيقة من سلمى رشيد وأسماء المنور