بملابس متشابهة.. نادين نسيب توجه رسالة لطفلتها: أعز صديقة

شاركت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورها مع طفلتها "هافن".

ووجهت "نادين" رسالتها إلى طفلتها، التي ارتدت فستانا باللون الأسود، مشابه لفستان والدتها، قائلة: "أنت تكبرين بسرعة، الوقت يمر تتحولين إلى فتاة شابة جميلة"، متابعة في رسالتها: "أحبك كثيرا يا أعز صديقة لي يا ابنتي يا حب حياتي".

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وتفاعل الكثير من متابعي الفنانة اللبنانية، على الصور، منهم الفنانة رانيا يوسف، التي علقت بوضع "إيموشن" قلوب، والفنانة صبا مبارك، التي علقت بالدعاء: "ربنا يحميها"، بالإضافة إلى تعليقات المتابعين: "حلوين الأم وبنتها" "الله يحفظها ويحميها وتشوفيها زي ما تحبي".

وكانت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، شاركت في الموسم الرمضاني الماضي، من خلال مسلسل "خمسة ونص" مع قصي خولي، ورفيق علي أحمد، ورولا حمادة، ونوال كامل، وجوليان فرحات، ورواد عليو.