شقيقة أحمد فلوكس توضح لـ "هُن" طبيعة مرضه الأخير

أكدت المخرجة يسر فلوكس، شقيقة الفنان أحمد فلوكس، تماثله للشفاء وخروجه من المستشفى منذ قليل، وأنه الآن بصحة جيدة وعاد لمنزله.

وصرحت "يسر"، لـ "هُن"، أن شقيقها شعر بإرهاق شديد وهبوط في الضغط، الأمر الذي تطلب نقله للمستشفى، وبالفعل أظهرت الفحوصات أنه بخير ولا يعاني من أي أمراض، وأن كل ما في الأمر هو الهبوط والإرهاق.

وكان قد أعلن الفنان أحمد فلوكس، عن تعرضه لوعكة صحية، ونشر صورة جديدة له على حسابه الشخصي على "إنستجرام"، أثناء تواجده في المستشفى، ووضعه "الكانيولا" في يديه.

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وكتب "فلوكس": "تحصنت بذي العزة، واعتصمت برب الملكوت، وتوكلت على الحي الذي لا يموت.. اللهم اصرف عنا الوبا، بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير".